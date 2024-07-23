法網恢恢！聯結車國道翻覆大量垃圾 竟揪出環保蟑螂賺1.6億黑心錢

彰化地檢署查獲有不法環保再利用公司，進行非法掩埋，在其公司發現無法回收廢塑膠D類事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

2024/07/23 23:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕2年前在國道三號南投路段發生一起聯結車相撞連環車禍，造成一死三傷，當時現場撒落大量無法回收廢塑膠D類事業廢棄物，引起檢警注意，發現竟有不法環保再利用公司結合不肖土地仲介及清運業者，進行非法掩埋，污染國土。全案近日偵結，彰化地檢署將蕭男、何男等為首的13人依違反廢棄物清理法提起公訴，並向法院聲請沒收不法所得1億6400萬元。

判決書指出，蕭仲廷（47歲）為彰化「大欣國際」負責人，何仲軒（42歲）為「祐立資源再利用公司」負責人，其中「大欣國際」能收受可供再利用一般事業廢棄物（R類），對於「D類」事業廢棄物並無能力也無處理許可證。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，蕭、何等人得知，某營造公司承攬台中市某產業園區開發計畫工程，發現埋有多達9491.66公噸的D類廢塑膠混合物，清運費用高達1億6400萬元（每公噸約1萬7千元），竟謀議向台中市環保局謊稱有再利用的能力，進而向該營造公司承攬D類廢塑膠混合物清運費用，收款9017萬元。

蕭、何等人從2022年3月至10月間，共載運44車次至大欣公司非法處理，或透過綽號「木瓜」的黃姓土地仲介等人，找到嘉義縣鹿草鄉一帶的偏僻地段，違法掩埋這些廢棄物，進而牟利。

2022年6月9日凌晨3點多，一名李姓司機載著該D類廢塑膠混合物行經國道三號時發生重大交通事故，導致車輛翻覆，車上大量的D類廢塑膠散落一地，經南投縣環保局稽查發現有異，也引起檢警調單位注意，開始進行監控，去年5月，警方在嘉義果菜市場前查獲正準備進行非法掩埋的貨車，未料對方竟找人包圍警方，幸好機警躲避，不過彰化地檢署決定直接發出搜索票，將蕭、何等人逮捕。

檢方認為，蕭男等人為規避及謀取高額D類事業廢棄物處理費，以「假再利用」方式處理，並以再利用機構作為掩護，再伺機棄置，除嚴重破壞環境，也破壞民眾及民間團體對資源循環政策的信任，因而提起公訴。

彰化檢方與警方調查發現，蕭男經營的環保再利用公司，涉嫌結合不肖土地仲介及清運業者，進行非法掩埋，現場查獲大量無法回收廢塑膠D類事業廢棄物。（彰化地檢署提供）

國道三號南投路段在2年前發生一起聯結車相撞連環車禍，卻意外揪出環保蟑螂集團。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法