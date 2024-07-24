自由日日Shoot》高中生視訊裸聊遭勒索 性影像詐騙 少年郎成主要獵物

遭性影像詐騙求助專線

2024/07/24 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕一名高中生與年輕辣妹視訊裸聊，結果遭對方側錄勒索，威脅若不照做將散布其裸照，嚇得高中生寢食不安，父母發現異狀向台中市警方報案才解決困境；台中市警局表示，今年迄今已受理七一八件性影像案件，除被害人超過一半是男性，年輕男性居多，且超過六成是「網路裸聊」詐騙案，值得注意。

中警今年受理718案 逾6成網路裸聊詐騙

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據了解，先前一名二十歲男大生小祥（化名）在交友軟體認識女生，對方不僅主動找他聊天還期待與他更進一步，臉書互加好友後，突然提出裸聊邀約，小祥因為好奇答應了，當螢幕出現對方裸體自慰畫面，小祥立刻脫掉衣服回應，但十秒後視訊戛然而止，對方威脅如果沒給錢就把影片散播出去，他嚇到來不及反應，長達三年不敢再使用臉書。

中市警局婦幼隊長楊俊明昨受邀參加警廣專訪指出，近年來結合性影像詐騙案件層出不窮，新型「視訊裸聊詐騙」手法，更成為年輕男性惡夢，經統計，刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」自去年二月十日上路，至去年十二月市警局總計受理性影像案件（含兒少性剝削）計八○四件，被害人以男性占五十八％為多。

而今年至七月十九日為止，總計受理性影像案件（含兒少性剝削）已有七一八件，被害人男性占五十六％，年齡集中在十七至三十五歲（占五十七％）最多，犯罪類型以交友詐騙（網路裸聊）占六十二％為大宗，顛覆一般人對性影像犯罪受害的想像。

其中一名高中生小宇（化名），日前在IG認識一位自稱美美的女孩，雖然沒有實際見過面，但是兩人相談甚歡、感情逐漸升溫，當美美提出裸聊邀約時，小宇不假思索就答應了，沒想到事後美美竟傳來他的露臉裸照，向他勒索六萬元，否則就把裸照傳送給每個IG上的好友，小宇身上根本沒有這麼多錢，為此煩惱得食不下嚥、夜不能寐。

好在父母發現異狀問清楚來龍去脈，當下馬上報案，對方因涉犯恐嚇取財、妨害性隱私及不實性影像罪、兒少性剝削，由警方介入偵辦究責，但有一些沒那麼幸運的受害者因為羞恥、尷尬和恐懼，不敢向父母、師長或警方求助，只好被持續勒索，甚至不堪壓力而走上絕路，值得注意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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