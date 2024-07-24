宜蘭員山七賢淹水1米半成汪洋 受困居民躲屋頂度過颱風夜

宜蘭員山七賢淹水一米半成汪洋，數十戶人家受困。（讀者提供）

2024/07/24 22:34

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕強颱凱米挾帶狂風豪雨，宜蘭各地陸續傳出淹水災情，其中員山鄉七賢村今天下午5時開始淹水，截至晚間10時水位已高達1米半，社區宛如一片汪洋，居民緊閉門窗防水淹進家園，無奈水柱仍找到破口不斷湧入，沙發家具全泡湯，只好斷電躲屋頂度過漫長颱風夜。

數十戶受困 居民懷疑溪洲閘門未及時關閉釀災

受凱米颱風外圍環流影響，員山鄉七賢村溪洲地區今天傍晚開始淹大水，數十戶人家受困，因抽水站有正常抽水運作卻仍淹水，江姓居民懷疑是蘭陽溪水暴漲後倒灌，質疑又是溪洲閘門未及時關閉釀災。

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江先生說，今天下午5時開始淹水，短短不到1小時水深就高達50公分，不少住家瞬間被大水圍困，行人寸步難行，車子更無法行駛，家戶無奈趕緊墊高一樓沙發家具，仍不敵淹水速度，有些人乾脆放棄，任由髒水淹進家門。

他說，2022年尼莎颱風就曾發生疑似是溪洲閘門未及時關閉釀水災，未料這次情形相似，積水不像是雨水，而是伴隨溪水泥沙的混濁水，因抽水站有正常抽水運作，懷疑又是溪洲閘門在下大雨時未及時關閉，才導致蘭陽溪水暴漲後倒灌到支流溪洲排水，再溢出河堤淹水。

江先生說，截至10時水位已高達1米半，目前還在持續上升中，就連外圍地勢較高的路段民宿也淹水，造成多名旅客受困，有通報市公所協助，現在擔心危險只好自行斷電，全家躲屋頂度過颱風夜，希望明早水位趕緊退去，想到後續還要清掃並重建家園就頭痛。

宜蘭員山七賢淹大水，住戶沙發家具全泡湯。（讀者提供）

宜蘭員山七賢淹水一米半成汪洋，居民無奈斷電躲屋頂。（讀者提供）

宜蘭員山七賢淹水，居民緊閉門窗防水淹進家園，無奈水柱仍找到破口不斷湧入。（讀者提供）

宜蘭員山七賢村今天下午5時開始淹水，截至晚間10時水位已高達1米半，社區宛如一片汪洋。（讀者提供）

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