高虹安又被爆料！辦公室裝潢「酒店風」 連化妝包都報公帳
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費原訂今天宣判，因颱風順延，新竹市議員楊玲宜昨天在電視節目中爆料，指稱高虹安上任後辦公室裝潢花費達148萬元，新添購的沙發從國外進口，走「酒店風」，承包裝潢的竟是做衛浴的「高友友們」，抨擊高虹安連688元的化妝盒都報公帳核銷，巧取公家資源的心態與當立委時詐領助理費一樣。市府則澄清，指楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲不要抹煞基層公務員的辛苦。
楊玲宜受訪提到，高虹安上任整修市長辦公室，只是稍微粉刷、整理一下就花了148萬，其中，她從高虹安接受自媒體訪問的影片中看到一套沙發，根本走「酒店風」，且這套沙發還是從國外運回來，呼籲高虹安應公布辦公室裝潢的經費明細，為何市長辦公室內一定要用進口的沙發，質疑是浪費公帑。
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此外，楊玲宜也質疑承包高虹安辦公室裝潢的是做衛浴的廠商，從其脈絡推敲又可看到是高友友們承包此案，而高虹安甚至連她個人的化妝收納盒688元都可用零用金報公帳核銷，其心態就跟當立委一般，把公家資源當個人使用，甚至把化妝新秘請進市長辦公室化妝，把市長室當藝人辦公室，極盡「擺拍」能事。
市府強調絕無浪費公帑 籲楊玲宜道歉
對此，市府也稱楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲楊玲宜道歉。並提到「高虹安市長化妝盒688元是報公帳核銷」，是錯誤資訊。另影射市長室裝潢廠商得標資格是靠關係得標也是錯誤的，強調所有標案均依法依規進行，籲不要抹煞基層公務員的辛苦。
另市府補充，高虹安辦公室沙發、地毯均沿用前市府時期添購品項，從未更換，而新購的沙發，並非高虹安使用，是放在共用空間，供秘書、各局處首長、公務員或來賓洽公會議使用。
市府指出，以前市長林智堅為例，其上任時，辦理市長辦公室內部配置傢俱購置就耗資逾258萬餘元，為高虹安市長的1.5倍，故絕無浪費公帑之事，更無所謂酒店風家具。
楊玲宜：林智堅花258萬是整修4間辦公室
楊玲宜反駁，市府澄清稿只提到林智堅任內花258萬元整修，但林智堅的辦公室整修是包括市長室、秘書長室、市長會客室、副市長室4間辦公室，如果市府稱多沿用前市府的辦公室裝潢，為何還需要用到148萬元？她呼籲高虹安要自清就公布148萬元所有清單，沙發總共花多少，不要轉移焦點。