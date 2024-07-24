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高虹安又被爆料！辦公室裝潢「酒店風」 連化妝包都報公帳

新竹市長高虹安（中）涉貪案一審宣判因颱風延期，卻又被質疑上任後裝潢辦公室疑似浪費。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安（中）涉貪案一審宣判因颱風延期，卻又被質疑上任後裝潢辦公室疑似浪費。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/07/24 13:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費原訂今天宣判，因颱風順延，新竹市議員楊玲宜昨天在電視節目中爆料，指稱高虹安上任後辦公室裝潢花費達148萬元，新添購的沙發從國外進口，走「酒店風」，承包裝潢的竟是做衛浴的「高友友們」，抨擊高虹安連688元的化妝盒都報公帳核銷，巧取公家資源的心態與當立委時詐領助理費一樣。市府則澄清，指楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲不要抹煞基層公務員的辛苦。

楊玲宜受訪提到，高虹安上任整修市長辦公室，只是稍微粉刷、整理一下就花了148萬，其中，她從高虹安接受自媒體訪問的影片中看到一套沙發，根本走「酒店風」，且這套沙發還是從國外運回來，呼籲高虹安應公布辦公室裝潢的經費明細，為何市長辦公室內一定要用進口的沙發，質疑是浪費公帑。

此外，楊玲宜也質疑承包高虹安辦公室裝潢的是做衛浴的廠商，從其脈絡推敲又可看到是高友友們承包此案，而高虹安甚至連她個人的化妝收納盒688元都可用零用金報公帳核銷，其心態就跟當立委一般，把公家資源當個人使用，甚至把化妝新秘請進市長辦公室化妝，把市長室當藝人辦公室，極盡「擺拍」能事。

市府強調絕無浪費公帑 籲楊玲宜道歉

對此，市府也稱楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，籲楊玲宜道歉。並提到「高虹安市長化妝盒688元是報公帳核銷」，是錯誤資訊。另影射市長室裝潢廠商得標資格是靠關係得標也是錯誤的，強調所有標案均依法依規進行，籲不要抹煞基層公務員的辛苦。

另市府補充，高虹安辦公室沙發、地毯均沿用前市府時期添購品項，從未更換，而新購的沙發，並非高虹安使用，是放在共用空間，供秘書、各局處首長、公務員或來賓洽公會議使用。

市府指出，以前市長林智堅為例，其上任時，辦理市長辦公室內部配置傢俱購置就耗資逾258萬餘元，為高虹安市長的1.5倍，故絕無浪費公帑之事，更無所謂酒店風家具。

楊玲宜：林智堅花258萬是整修4間辦公室

楊玲宜反駁，市府澄清稿只提到林智堅任內花258萬元整修，但林智堅的辦公室整修是包括市長室、秘書長室、市長會客室、副市長室4間辦公室，如果市府稱多沿用前市府的辦公室裝潢，為何還需要用到148萬元？她呼籲高虹安要自清就公布148萬元所有清單，沙發總共花多少，不要轉移焦點。

新竹市議員楊玲宜稱市長高虹安辦公室裝潢沙發走酒店風遭疑浪費公帑，籲高虹安出具辦公室裝潢明細，為何沙發一定要國外進口運進來？（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜稱市長高虹安辦公室裝潢沙發走酒店風遭疑浪費公帑，籲高虹安出具辦公室裝潢明細，為何沙發一定要國外進口運進來？（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員楊玲宜出具市長高虹安辦公室的撥還零用金單據，質疑連688元的化妝品收納盒都報公帳核銷。（楊玲宜提供）

新竹市議員楊玲宜出具市長高虹安辦公室的撥還零用金單據，質疑連688元的化妝品收納盒都報公帳核銷。（楊玲宜提供）

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