偷渡上尉男友營區度春宵 21砲指部女士官 撤職送辦

陸軍廿一砲指部周姓女士官偷渡男友進入營區留宿遭撤職。（民眾提供）

2024/02/21 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陸軍廿一砲兵指揮部周姓女士官，二月二日晚間七點多留守桃園市營區期間，將同為軍人的男友張姓上尉「偷渡」進入營區女生寢室留宿共度兩夜，張男直到四日晚間九點多才離營，後經陸軍內部查報發現，周女已被軍方記兩大過、三小過撤職，並依違反陸海空軍刑法函送桃園地檢署偵辦，張姓男上尉則由隸屬單位陸軍裝甲兵訓練指揮部議處。

男友隸屬裝訓部 也將議處

據了解，周女的室友被排到部隊的第一梯次放假，因張男當時也放假，兩人二日晚間七點多，周女以還車給友人為由出營區，又稱沒見到朋友，再將車開回營區，此時周女讓張男躲汽車後座，偷渡進入營區，避開入營的安全檢查，之後兩人就待在周女的寢室，共度兩夜，後經部隊同僚發現周女異狀，才讓情事曝光。

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除周女被記兩大過、三小過撤職，放行車輛的營區門口警衛、春節期間值勤的高勤官、女性士官所屬的連長、士官督導長等人，也都被懲處。

陸軍六軍團指揮部表示，周女違反營規，攜軍職友人入營過夜，經單位查證屬實，依法重懲汰除並移送法辦，後續將檢討相關人員疏責，通令所屬單位加強內部管理、營務營規、警衛勤務與軍法紀宣教，以嚴肅部隊紀律。

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