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詐團涉用假遺囑騙上億遺產 律師蔡鴻燊也涉案遭拘提

律師蔡鴻燊。（記者陳彩玲攝）

律師蔡鴻燊。（記者陳彩玲攝）

2024/07/24 04:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕北部某不動產業者，看上有許多無親屬死者的遺產未被領取，竟組成詐騙集團，勾結警察、律師及多名公務人員，一同偽造假遺囑，盜領多筆動產與不動產，總值預估上億元。台北地檢署昨發動搜索，並拘提涉案的律師蔡鴻燊及業者等人到案說明，另台北市警局中山分局駱姓員警涉幫詐團查個資、洩密，將於今天上午移送北檢複訊。

中山分局員警幫查個資帶回偵辦

根據《民法》規定，民眾死亡後，留下的財產就會被視為遺產，通常由親屬繼承，但無繼承人承認繼承時，也無親屬會議的狀況下，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，且至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

未料，有不動產業者見許多獨居長者過世後，有無人繼承遺產情形，認為有利可圖，成立詐騙集團，勾結警察幫忙查詢死者個資，用來偽造遺囑，另找律師協助公證假遺囑效力，以此方式詐取雙北市數筆土地，總值預估上億元。

其中，台北市中山警分局駱姓警員被查出，涉嫌利用職權幫忙詐團查個資，今下午被帶回偵訊。據了解，駱員是警專23期畢業，在中山分局服務多年，平日表現不惡，近日在警專接受「佐升正」訓練考試，北檢昨發動搜索、約談，前往警專帶人，引起學校一陣騷動。

承辦檢察官鄭少珏昨指揮刑事局、調查局台北市調處、台北市警局等單位，兵分47路搜索，並拘提駱姓警員、律師蔡鴻燊、業者等41人，全案朝違反偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污治罪條例、組織等罪偵辦，另疑似還有多名公務人員涉案，檢警調持續追查中。

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