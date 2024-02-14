男子拿警分局長名片假冒炫耀 判罰3000元

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/14 08:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高雄市蕭姓男子去年9月24日凌晨到嘉義市一間酒吧喝酒，為了想炫耀，拿出一張印有「高雄市政府警察局鳳山分局分局長蔡鴻謀」（現為苓雅分局分局長）的名片，稱自己就是蔡鴻謀，店家覺得有異狀而報警；檢方依涉犯刑法公然冒用公務員官銜罪聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前判處蕭男3000元罰金，是少見拿分局長名片冒用炫耀被判罰的案例。

檢警調查，蕭姓男子去年9月24日到嘉義市遊玩，凌晨2點30分在市區一家酒吧飲酒，卻拿出他從其他場合取得的「高雄市政府警察局鳳山分局分局長蔡鴻謀」名片給在場客人觀覽，自稱自己就是蔡鴻謀，是直轄市分局長；但店家觀察他的談吐行為，認為不像警界高官，因此向警方報案，嘉義市警方到場瞭解，確認蕭男假冒分局長。

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警方詢問蕭男為何要拿名片冒充是分局長，他僅說是因有分局長的名片，想要炫耀，才會謊稱自己是分局長，並無其他不法行為與意圖。

法院審理認為，蕭男公然冒用公務員官銜，意圖混淆視聽，使人誤信其有此身分，行為實有可議，考量他坦承犯行，高中肄業、家庭經濟狀況勉持，判處罰金3000元，得易服勞役。

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