為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子拿警分局長名片假冒炫耀 判罰3000元

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/14 08:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高雄市蕭姓男子去年9月24日凌晨到嘉義市一間酒吧喝酒，為了想炫耀，拿出一張印有「高雄市政府警察局鳳山分局分局長蔡鴻謀」（現為苓雅分局分局長）的名片，稱自己就是蔡鴻謀，店家覺得有異狀而報警；檢方依涉犯刑法公然冒用公務員官銜罪聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前判處蕭男3000元罰金，是少見拿分局長名片冒用炫耀被判罰的案例。

檢警調查，蕭姓男子去年9月24日到嘉義市遊玩，凌晨2點30分在市區一家酒吧飲酒，卻拿出他從其他場合取得的「高雄市政府警察局鳳山分局分局長蔡鴻謀」名片給在場客人觀覽，自稱自己就是蔡鴻謀，是直轄市分局長；但店家觀察他的談吐行為，認為不像警界高官，因此向警方報案，嘉義市警方到場瞭解，確認蕭男假冒分局長。

警方詢問蕭男為何要拿名片冒充是分局長，他僅說是因有分局長的名片，想要炫耀，才會謊稱自己是分局長，並無其他不法行為與意圖。

法院審理認為，蕭男公然冒用公務員官銜，意圖混淆視聽，使人誤信其有此身分，行為實有可議，考量他坦承犯行，高中肄業、家庭經濟狀況勉持，判處罰金3000元，得易服勞役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜縣老字茶行用境外茶假冒「阿里山珠露」認罪協商換緩刑
2024/02/13 18:23

宜縣老字茶行用境外茶假冒「阿里山珠露」認罪協商換緩刑
找蔡尚樺站台吸金集團狂騙14億 25人遭約談、4聲押2交保
2024/01/24 21:07

找蔡尚樺站台吸金集團狂騙14億 25人遭約談、4聲押2交保
中國人在日狂開台灣料理店！矢板明夫：日人用這招分辨真正台灣人
2023/10/07 07:01

中國人在日狂開台灣料理店！矢板明夫：日人用這招分辨真正台灣人
冒充拍賣直播主小編騙資料盜刷 慣犯10個月詐103人、600多萬
2022/03/11 16:18

冒充拍賣直播主小編騙資料盜刷 慣犯10個月詐103人、600多萬
幫同好報名日本書法賽卻搞丟作品 男子自己寫還得獎
2020/09/10 17:42

幫同好報名日本書法賽卻搞丟作品 男子自己寫還得獎
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播