漏網鏡頭》傅崐萁秀「自由時報」報導 皺眉瞇眼要藍委多看一眼

國民黨團總召傅崐萁向在場立委展示一張翻拍自《自由時報》紙本的報導照片，表情略顯不滿。（記者劉信德攝）

立法院國民黨團今（5）日上午先召開黨團大會，討論備受關注的國防特別條例上限金額及檢察總長人事同意權投票意向。不過，會中藍委意見分歧，歷經約40分鐘仍未形成共識，最終宣布散會，隨後轉往議場準備進行投票。

上午10時整，立法院正式舉行檢察總長同意權投票。國民黨團立委完成投票後，在議場後方再度聚集，持續就近期多項重大議題交換意見。

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就在眾人討論之際，國民黨團總召傅崐萁突然拿出手機，向在場立委展示一張翻拍自《自由時報》的報導照片。該篇報導標題為「趙少康稱傅配合黨中央想接立院副院長」。傅崐萁一邊展示，一邊露出略顯不滿的神情，對報導內容似乎有所質疑，也帶有向同僚說明與澄清的意味。

傅崐萁在黨團大會後受訪表示，軍購金額各式各樣的版本都有，大家還在努力討論中，怎麼樣能守護台灣，有一線的武器來台，把防弊的問題做好，這是大家共同在商議的問題，並不是所謂金額的問題，只要能好好保護台灣，大家都願意支持國防守護中華民國。

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趙少康：傅配合黨中央 想接立院副院長

國民黨團總召傅崐萁向在場立委展示一張翻拍自《自由時報》紙本的報導照片，表情略顯不滿。（記者劉信德攝）

國民黨團總召傅崐萁向在場立委展示一張翻拍自《自由時報》紙本的報導照片，表情略顯不滿。（記者劉信德攝）

國民黨團總召傅崐萁向在場立委展示一張翻拍自《自由時報》紙本的報導照片，表情略顯不滿。（記者劉信德攝）

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