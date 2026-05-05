趙少康：傅配合黨中央 想接立院副院長

前中廣董事長趙少康昨表示，國民黨團總召傅崐萁可能想接棒江啟臣的位置當立法院副院長，所以現在很配合黨中央。（記者陳逸寬攝）

鄭稱季麟連嗆開除韓已翻頁 趙：這頁沒那麼好翻

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨團預計今召開黨團大會，凝聚共識。前中廣董事長趙少康直言，國民黨團總召傅崐萁可能想接棒江啟臣的位置當立法院副院長，所以現在很配合黨中央，他祝福傅。對於國民黨副主席季麟連上週在中常會上開嗆開除立法院長韓國瑜黨籍，國民黨主席鄭麗文昨表示，此事已經翻頁，「韓院長有這麼脆弱？」趙對此也批評，很堅強就能羞辱韓嗎？這頁沒那麼好翻。

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趙：N可以無限大 美若灌水怎辦

對於軍購案的立場，趙少康重申，他主張用一．二五兆元減去要在國內採購的預算，匡列八一〇〇億元，但先審查通過已收到美國一一一億美元發價書的三五〇〇億元，剩下的四六〇〇億元暫時凍結，等接到新的美國發價書再行通過。

趙表示，他的主張有八〇〇〇億上限。國民黨版「三八〇〇億元+N」的N可能是很大的，可能一兆元以上、N可以是無限大，如果美國看到國民黨的N，不斷的灌水、把數字膨脹，那國民黨怎麼辦？

趙少康強調，怎麼樣是對台灣好、對國民黨好，又能被接受，這是藍委們要好好考慮的，他也知道藍委很為難，大家知道黃復興有一定的選票不能得罪，又怕得罪本土票、又怕得罪黃復興，所以藍委們是有苦難言。特別是要選縣市長的藍委，國民黨應該去問他們的意見，而不是說他們都贊成黨版，應該一個個請來問問看，看他們的意見是如何，謙虛一點。最重要的是年底選舉要選贏，選不贏什麼都沒有。也許對某些人是好的，但是對整體的國民黨是不好的，國民黨必須要去考量，這是最重要的。

另外，季麟連上週在中常會嗆聲開除韓國瑜黨籍，鄭麗文昨表示，她在中常會上第一時間表達對韓的高度肯定，希望避免事件發酵與過度解釋。中常會結束後，也立刻致電韓，避免誤會與傷害，此事已經翻頁，「韓院長有這麼脆弱？」

黨不處理季麟連 自己承擔後果

對此，趙少康表示，韓國瑜本來就很堅強，但不可以這樣就說人賣黨求榮。任何事情都有是非、原則在，怎能混在一起？罵人、騙人、殺人通通都可以翻頁，這個頁有這麼好翻嗎？是誰去慫恿季麟連去罵韓國瑜的，要把這個人找出來。

是否認為國民黨要懲處季麟連？趙少康說，季到現在都沒道歉，「不回應、不道歉、不處分、不下台，四不」，你真的覺得這樣子對，那就堅持；自己做決定，自己承擔後果。

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