自認選民最支持的參選人 謝衣鳯再轟黨中央：為何不考慮我？

有意參選彰化縣長、現任立委謝衣鳯今受訪砲轟黨中央不尊重地方，直言「我是現在選民最支持的候選人，那為什麼黨中央沒有考慮我？」（記者羅國嘉攝）

國民黨彰化縣長提名尚未正式拍板，現任立委謝衣鳯、前副縣長柯呈枋、律師魏平政、工策會總幹事洪榮章都有意參戰，國民黨主席鄭麗文日前受訪時直言，將採徵召方式「人選即將出爐」。對此，謝衣鳯今天受訪砲轟黨中央不尊重地方，直言「我是現在選民最支持的候選人，那為什麼黨中央沒有考慮我？」盼黨中央能盡速以地方選民需求為主，才能贏得勝選。

謝衣鳯指出，現在基層都非常憂慮，國民黨遲遲沒有提名，民進黨提名的彰化縣長參選人都已經起跑半年了，希望黨中央可以盡速提名，建議地方初選可以協調式民調選出適當人選，且許多地方選民對於徵召的方式、甚至還有過去都未曾經營地方的人選出現，都頗有疑慮；她也盼黨中央能以地方選民需求為主，才能贏得勝選。

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針對外傳謝衣鳯已遭黨中央踢出候選名單，也傳出前立法院長王金平、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美等人力挺新北市副市長劉和然參選，國民黨中央也認同，就等劉和然點頭。謝衣鳯直言，「我是現在選民最支持的候選人，那為什麼黨中央沒有考慮我？」黨中央這樣的用意是什麼，必須跟選民說清楚。

謝衣鳯也說，黨中央在立法院黨團沒有尊重民意，在地方黨部也沒有尊重縣民的想法，這樣國民黨不信任度就會越來越高，希望黨中央去改變自己，才可以贏得選民對國民黨信任度。

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