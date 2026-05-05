伊朗傳爆內鬨！ 革命衛隊擅自轟阿聯 總統裴澤斯基安鎮怒斥不負責任

傳出伊朗總統裴澤斯基安（左）怒斥革命衛隊「完全不負責任」，在政府不知情或未協調的情況下發起攻擊。（合成圖）

阿拉伯聯合大公國4日遭到伊朗無人機以及飛彈攻擊，防空系統攔截了19枚伊朗飛彈和無人機，這次攻擊造成富查伊哈石油工業區（Fujairah Oil Industry Zone）以及至少3人受傷，引發阿聯強烈不滿；伊朗當局否認策畫攻擊，傳出伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）怒斥革命衛隊擅自攻擊。

據《伊朗國際》（Iran International）報導，有消息人士透露，這次伊朗無人機、飛彈攻擊阿聯疑為伊斯蘭革命衛隊擅自行動，伊朗總統裴澤斯基安怒斥革命衛隊「完全不負責任」，在政府不知情或未協調的情況下發起攻擊。

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裴澤斯基痛批，此舉加劇與地區國家緊張關係是「瘋狂的」，並警告這可能會造成不可逆轉的後果。報導指出，隨著衝突加劇，伊朗政府與伊斯蘭革命衛隊之間的摩擦日益加劇。

阿聯外交部4日發布聲明稱，伊朗發起攻擊意味「危險升級」、「不可接受的侵犯」，直接威脅阿聯的國安、穩定和領土安全，強調阿聯將保留作出回應的「充分且合法權利」（full and legitimate right）。

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