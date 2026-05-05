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    首頁 > 國際

    賴清德成功出訪史瓦帝尼 產經新聞：奇策突破中國封鎖

    2026/05/05 14:35 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    總統賴清德5日搭乘史瓦帝尼國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    總統賴清德5日結束非洲友邦史瓦帝尼的訪問行程順利返抵台灣，儘管先前因「中國干預」導致周邊國家取消專機飛行許可，一度被迫取消行程，但賴清德最終改搭史瓦帝尼國王專機往返，《產經新聞》引述台灣媒體形容，採取「奇策」成功「突破中國封鎖」。

    賴清德抵達機場後向記者團表示：「這次行程雖然一度受到阻礙，但向世界展現了台灣人民走向世界的堅定決心與意志。」

    關於賴清德此次出訪史瓦帝尼，原本計畫於4月22日出發，但因航線上的馬達加斯加等3個非洲島國取消了其管轄空域「飛行情報區（FIR）」的飛行許可，導致緊急延期。台灣指責中國對這3個國家施加經濟壓力，隨後決定改利用史瓦帝尼國王專機，於本月2日起展開訪問。

    根據追蹤即時航班資訊的網站「Flightradar24」顯示，搭載賴清德的空中巴士A340專機從史瓦帝尼出發後，為避開上述3個島國的飛行情報區，先向東南方向航行，隨後在印度洋南側向東飛行，經由印尼及菲律賓上空，最後降落於台灣桃園國際機場。

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