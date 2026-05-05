藍營軍購內鬥！ 郭正亮轟「怕美到沒靈魂」嗆趙少康：乾脆退黨

前立委郭正亮與前中廣董事長趙少康。（本報合成，資料照）

立法院明（6）日將再次協商「國防特別預算條例」，國民黨內部對軍購案金額仍持續分歧，黨主席鄭麗文稱，黨團多數支持黨版「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8000億的從來都是少數意見；然而，前中廣董事長趙少康強力反駁，更指控黨中央動員向立委施壓。對此，前立委郭正亮痛批藍營內部有一群人「怕美國怕到沒靈魂」，更怒轟趙少康「乾脆退黨」。

郭正亮4日在網路直播節目亮話天下表示，國民黨內有一堆人，除了不敢主張台獨之外，論述跟民進黨完全一模一樣。他特別點名所謂的「藍營大老」，批評他們每天指責別人反美，這種邏輯與綠營如出一轍，更砲轟「如果突然有一天，你發現你的論述除了主張台獨之外，跟民進黨都一樣，那你就該離開國民黨。」

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針對趙少康等人主張「8000億+N」軍購預算，郭正亮質疑這完全是「心虛」的表現。他認為，政黨競爭必須有清晰的路線對抗，國民黨不應因為害怕被民進黨貼上「反美親中」的標籤就退縮。

他更酸，民進黨的立場是鮮明的「跪舔美日、堅決反中」，如果國民黨連自己的核心價值都守不住，只會跟風民進黨的對美邏輯，甚至害怕被貼上反美標籤，那這個政黨大概也離解散不遠了，「我的老天啊。如果你是這樣的國民黨，我保證你沒救了啦。」

最後郭正亮感嘆，國民黨如果找不到自己的核心理念，只會怕被抹紅，甚至在軍售案上不敢堅持程序正義，那根本不可能重返執政。他呼籲國民黨應標舉真正的核心思想，並警告如果無法找回自身特色並堅守立場，將面臨失去選民支持甚至政黨解體的風險。

節目留言區湧入不少網友附和郭正亮的言論，紛紛留言痛批「趙（少康）乾脆去加入民進黨好了」、「這些支持8000版本的就是怕對美國沒法交代，真是丟人現眼！」、「國民黨裡面太多藍皮綠骨了所以每次綠營每次打藍營都是裡應外合打到藍營死去活來」、「支持公投表決開除趙少康黨籍!他現在就是在故意破壞2026年底大選!想害國民黨輸慘!」

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