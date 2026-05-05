「川習會」將至1.25兆軍購還在卡 蕭美琴精算：每人年均6千「保命護台」無價

副總統蕭美琴接受電視專訪表示，1.25兆特別預算分8年編列，每人每年平均僅6千多元，生命是無價的。（鏡電視提供）

美中「川習會」將至，我國國防特別預算卻仍在立院卡關，「戰貓」副總統蕭美琴提出三大面向的深度剖析，並生動比喻，買武器就像「裝鐵窗、架監視器」，提高入侵難度才能嚇阻敵人。至於1.25兆特別預算分8年編列，每人每年平均僅6千多元，即可建構多層次嚇阻力，生命是無價的，台灣更不能讓川普或其他國家認為，我們放棄了自己。

蕭美琴接受鏡電視專訪將於今晚10時播出，根據鏡電視提前釋出的內容，蕭美琴針對1.25兆軍購預算提出三大核心的叩問與分析：首先是台灣面臨的安全環境與地緣政治；其次，國防預算的內容是什麼？該是什麼？以及為何國人要支持？最後，為什麼需要用特別預算支持國防預算？

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蕭美琴指出，中國的軍事投資以倍數增長中，反觀台灣，據國際智庫統計，國防支出在東亞地區敬陪末座。儘管台灣面積相對小，但面對的安全風險與壓力卻非常大，且國防預算增加並非台灣獨有議題，日本、南韓乃至北約、中東國家皆然。

蕭美琴提醒，不能低估威權政府想要擴張領土的意志，俄羅斯入侵烏克蘭之前，烏克蘭人也不相信俄羅斯會進犯，她也提及日益頻繁的「灰色地帶」衝突，她去年出訪歐洲時，布魯塞爾機場因無人機侵擾而短暫關閉，或許與她到訪無關，但不諱言，這種「灰色地帶」的侵擾手段已悄然現蹤全球。

蕭美琴直言，中國想併吞台灣之心昭然若揭，國際社會都在看台灣捍衛自由民主現狀的決心。同時，台灣產業日漸茁壯，與多國經濟休戚與共，台股市值更躍居全球第六，國際在考慮投資台灣、與台灣合作時，也會思考台海情勢及台灣人是否有自我保衛的能力，「因此人民展現自我捍衛的意志，並非因為美方要求，而是為了自身的經濟持續的穩定。」

針對外界對1.25兆這個數字的質疑，蕭美琴用台灣人最熟悉的「裝鐵窗」比喻說，裝鐵窗不是因為錢多，而是為了讓侵入者的難度更高，「有些人覺得裝鐵窗不夠，還要裝保全、裝監視器，甚至用AI自動通報。軍購（外購）、商購（科技）與委製（國造）三大途徑，構築成多層次的「嚇阻力」，不只是買武器，更是將台灣的精密機械實力與全球可信賴供應鏈深度掛鉤。

蕭美琴強調，我們必須推陳出新，調整我們的防衛手段，面臨的風險大，要多層次嚇阻，國軍捍衛台灣安全，能更即時獲得更好的裝備，這些國軍也是我們的親戚好朋友。

至於1.25兆到底值不值得？蕭美琴精算，分8年編列、每人平均大約6千多元，有人認為太貴，但對很多人來講，生命是無價的。這不是一張空白支票，是要避免戰爭，沒有人想要進入衝突的狀態，台灣多數人愛好和平，蔡總統也好、賴清德也好，戰爭不是選項，我們要做好準備，讓要侵犯我們的人要多想一下，讓它知道門檻更高，成功的風險很大。

當全球目光聚焦在即將到來的「川習會」，對於外界擔憂台灣是否會成為大國博弈下的棋子？曾經擔任駐美代表的蕭美琴表示，川普總統不希望看到台海衝突，「和平是靠實力的！」她以「秦滅六國」為鑑，避免台灣成為棋子，台灣就是要建構自己的實力，「不能讓川普或其它國家認為，我們放棄了自己，這就是軍購這時候必須要過的迫切及必要性。」

副總統蕭美琴接受電視專訪表示，1.25兆特別預算分8年編列，每人每年平均僅6千多元，生命是無價的。（鏡電視提供）

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