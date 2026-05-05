台南女警告別式 女大生在分局長協調後下跪、家屬背對不領情

戴女最後在靈堂前下跪。（記者王捷攝）

台南女警鄭詠心騎機車返家，先被戴姓女大學生騎車撞擊倒地後，不幸遭遊覽車輾死，家屬連日來哀慟不已，今天為她舉辦告別式，涉嫌肇事的戴姓女大生與父母前往致意，戴家3人起初僅鞠躬、未下跪，被家屬拒於告別式會場外，後來經過台南第四警分局長協調後，戴女到靈堂前下跪，但家屬轉身背對表達不滿。致意結束後，戴父輕嘆一聲「我們走吧」，3人快步離去。

​戴女由父母陪同，上午抵達告別式會場外，排隊準備入場時先遇見鄭家大哥，戴家3人隨即深深一鞠躬，過程中戴父先抬頭，戴母與戴女都持續低頭不語，鄭家大哥等候十幾秒後，揮手拒絕讓戴家3人進入靈堂致哀。

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​鄭家的親友都對戴女投以不滿目光，一名親友還上前痛斥戴女，如果連下跪道歉都做不到的話，乾脆不要來；面對鄭家親友的責難與媒體追問，戴家父母始終保持沉默，戴女在一旁低聲哭泣，雙方僵持多時。

​第四警分局長廖水池此時出面協調，戴女才獲准走到靈堂前下跪，但鄭家的家屬選擇背對她，表達心中的憤怒與不滿，戴家3人在致意後依然沈默，戴父最徵在女兒旁邊輕嘆一聲說「我們走吧！」

警四分局長廖水池跟雙方家屬協調。（記者王捷攝）

鄭家大哥（中）揮手拒絕戴家進入致意。（記者王捷攝）

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