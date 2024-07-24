警涉查詢個資 洩密不動產業產 偽造遺囑 盜領上億遺產

台北市警中山分局建國派出所駱姓警員涉洩密給詐團，盜領上億元不動產，昨被檢方帶回偵訊。（資料照）

2024/07/24 05:30

〔記者陳彩玲、邱俊福、姚岳宏／台北報導〕台北市警中山分局建國派出所駱姓警員，涉嫌利用職權查詢個資洩密，協助不動產業者組成的詐騙集團，辦理不動產所有權移轉登記，盜領多名死者身後動產與不動產，詐取雙北市數筆土地，總值估有上億元，另疑有其他公務員涉案，台北地檢署昨發動警、調搜索，先拘提駱員及業者四十一人。

移轉登記 盜取多名死者不動產

警調搜索 拘提駱員、業者41人

根據《民法》規定，民眾死亡後留下的財產會被視為遺產，通常由親屬繼承，但無繼承人承認繼承，也無親屬會議的狀況下，利害關係人或檢察官，得聲請法院選任遺產管理人，且至少六個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。

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有不動產業者見許多獨居長者過世後，無人繼承遺產，認有利可圖，成立詐騙集團，勾結警察幫忙查詢死者個資，用來偽造遺囑，另找律師協助公證假遺囑效力，以此方式詐取雙北市數筆土地，總值預估上億元。

其中，台北市中山警分局駱姓警員涉嫌利用職權幫忙詐團查個資，昨被帶回偵訊，據了解，駱員是警專廿三期畢業，在中山分局服務多年，近日在警專接受「佐升正」訓練考試，北檢昨發動搜索、約談，前往警專帶人，引起學校一陣騷動。

檢方朝偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污治罪條例、組織等罪嫌偵辦，另疑有其他公務員涉案，持續追查中。北市警局表示，員警違法違紀案件均主動調查，依法究辦，以維警譽。

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