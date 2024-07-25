凱米宜蘭南澳登陸！最快今晨出海 氣象署：中南部降雨才剛開始

凱米颱風最新路徑圖。（中央氣象署提供）

2024/07/25 00:11

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風昨升級為強颱，暴風圈壟罩台灣本島，中央氣象署原預估昨深夜就會登陸，但受地形影響一度在花蓮外海打轉，颱風中心終於在今（25）日0點左右於宜蘭縣南澳附近登陸，預計今天清晨至上午就會出海。雖然颱風接近過程有轉圈，但中心環流未被破壞，仍會為蘇花地區帶來豪雨劇烈衝擊，而中南部降雨才剛開始，今天一整天降雨仍顯著。

氣象署技正謝佩芸表示，昨下午開始颱風路徑就往南偏折，雖中心一度接近花蓮海岸線，但晚上又往北偏折，強度略為減弱。截至昨晚11點，颱風中心仍在花蓮東北東方30公里處，近中心最大風速每秒51公尺，仍是強颱等級，七級風平均暴風半徑250公里。

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謝佩芸表示，預計今天清晨至上午，颱風中心就會出海、進入台灣海峽，但颱風遇到地形還會重組，出海時間點仍要觀察。颱風出海後持續往西北接近，由馬祖南側進入中國福建沿岸。雖然颱風接近過程有轉圈，但中心環流未被破壞，仍會為蘇花地區帶來豪雨劇烈衝擊。

中南部地區也要留意降雨，當颱風往西前進，颱風南側顯著水氣、對流雲系將移至中南部上空，當颱風進入台灣海峽西側，水氣帶就會接近中南部，中南部降雨才剛開始，今天一整天會有持續且顯著的降雨。

謝佩芸表示，今天白天隨颱風中心登陸後，東北部、北部降雨略減，但南部地區的雨勢會擴展到中部地區。今晚至明天清晨雨勢雖會減少，降雨量仍大，直到週五降雨才會減緩，但中南部因環境吹西南風，仍持續下雨。

氣象署提醒，昨深夜至今凌晨，宜蘭及花蓮地區受到颱風近中心強風豪雨影響，請嚴加戒備。今天清晨當颱風移至台灣西北部陸地或近海，結構可能重整且移速緩慢，環流與西南風旺盛水氣影響，苗栗以南至屏東地區易有持續短延時大雨或短延時豪雨發生，尤其台中至台南地區可能有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生機率。

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