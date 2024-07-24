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凱米侵台增至2死201傷！全國總災情3496件 曾停電32萬餘戶

花蓮白車後車廂遭砸中，造成後座的女子失去呼吸心跳，送醫搶救不治。（消防局提供）

花蓮白車後車廂遭砸中，造成後座的女子失去呼吸心跳，送醫搶救不治。（消防局提供）

2024/07/24 21:58

〔記者陸運鋒／新北報導〕強烈颱風凱米造成全台國各地風強雨驟，多處傳出災情，中央災害應變中心統計，截至今天晚間8時，造成全國2死201傷，曾停電32萬819戶、停水495戶、積淹水44處、基地台55處故障。

2名死者名單內，包括高雄路樹倒塌，砸中65歲機車女騎士，送醫搶救不治；另外花蓮發生大樓鐵皮屋頂被強風掀翻，導致女兒牆掉落砸中自小客車，造成後座的女子失去呼吸心跳，送醫搶救不治。

至於前晚及昨天在新北市新莊及三峽區，發生男子疑觸電身亡及里長遭挖土機壓死，新北市災害應變中心考量發生時間及當時風雨情況，研判與颱風沒有直接關聯，均不列入死亡統計。

中央災害應變中心表示，總災情共3496件，包括路樹倒榻1798件，廣告招牌245件、道路51件、橋樑4件、鐵路高鐵1件、土石23件、建物毀損277件、水利設施8件、民生基礎設施712件、交通事故5件、環境污染14件、火災2件、其他356件。

降雨部分，昨天凌晨零時迄今晚8時，全國降雨量排名前10，分別為宜蘭縣太平監測站（一）969毫米、宜蘭縣翠峰湖822毫米、宜蘭縣太平山729毫米，宜蘭武塔655毫米、宜蘭金岳國小658.5毫米、宜蘭張林623毫米、花蓮和平林道658.5毫米、宜蘭清水575毫米、台中沈馬陣560毫米、宜蘭鴛鴦湖527毫米。

中央災害應變中心指出，累積撤離共8596人，收容處所開設115處，收容安置1447人，另外，學校毀損約90萬1千元，全台22縣市均為一級開設。

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