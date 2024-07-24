為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

強颱凱米「花蓮外海打轉」估深夜登陸 中南部慎防紫爆大雨

颱風將為全台帶來大雨。（中央氣象署提供）

颱風將為全台帶來大雨。（中央氣象署提供）

2024/07/24 22:28

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風今天升級為強颱，但中央氣象署說，凱米受地形影響，過去3小時一直在花蓮外海打轉，預估今天深夜颱風中心才會登陸。

凱米颱風中心今晚8點位於花蓮東南方約40公里，以每小時每小時15公里速度，向西北移動，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署技正謝佩芸說，凱米過去3小時受到地形影響，在花蓮沿海向南移動，中心有打轉後向西北移動趨勢，暴風圈持續籠罩台灣，各地風雨持續中。氣象署原本預估凱米今天深夜可能登陸，但凱米一直在海面上打轉，登陸時間、地點氣象署要持續觀察。

謝佩芸指出，颱風中心有往南偏移，並往東南逐漸轉圈，颱風往北轉的過程會影響登陸地點，過去幾個小時颱風中心結構較扎實的核心雨帶陸續影響宜蘭南方與花蓮沿海地區，氣象署今天下午針對花蓮沿海鄉鎮發布颱風強風告警，提醒有破壞性強風。

謝佩芸說，除了颱風核心雨帶帶來大量雨量，颱風環流幾乎影響整個台灣，由於中南部地區吹西北風、偏西風，降雨明顯且持續。她也提醒，颱風將在今晚到明天清晨通過台灣上空，通過期間颱風南方的大片的水氣與雲氣會持續影響中南部，颱風往西移動將吹依南風，南部降雨持續。

謝佩芸指出，凱米接近過程中帶來大量強風，綠島已出現15級強陣風，花蓮和平也出現14級強陣風，花蓮市區、蘇澳、恆春半島牡丹鄉也有13級強陣風。全台各縣市沿海都有10至11級強風，今晚到明天清晨風勢仍強勁。

未來24小時超大豪雨警戒區包含嘉義以南、苗栗以南、宜花山區。大豪雨警戒區則包括苗栗以南平地、台東平地、新竹山區等地。

凱米颱風中心今晚8點位於花蓮東南方約40公里，以每小時每小時15公里速度，向西北移動。（擷取自中央氣象署網站）

凱米颱風中心今晚8點位於花蓮東南方約40公里，以每小時每小時15公里速度，向西北移動。（擷取自中央氣象署網站）

凱米颱風路徑。（擷取自中央氣象署網站）

凱米颱風路徑。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米單日灌全台水庫2.1億噸水！石門水庫突破6成大關
2024/07/24 21:33

凱米單日灌全台水庫2.1億噸水！石門水庫突破6成大關
凱米影響持續！北北基桃停班停課 醫療院所開診一次看
2024/07/24 21:20

凱米影響持續！北北基桃停班停課 醫療院所開診一次看

Ropeg應用方式 AOP、藥華藥想法不同
「凱米」夠威！曾文水庫今年單日最大降雨量 進補逾2400萬噸
2024/07/24 21:41

「凱米」夠威！曾文水庫今年單日最大降雨量 進補逾2400萬噸
連停2天！ 台鐵明下午15時前全線停駛
2024/07/24 21:56

連停2天！ 台鐵明下午15時前全線停駛

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
凱米可能「轉一圈」後登陸！發生1情況恐對蘇花二次重擊
2024/07/24 20:20

凱米可能「轉一圈」後登陸！發生1情況恐對蘇花二次重擊
凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/24 20:56

凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播