黃國昌被大法官指「以問答問」 李忠憲：他就是典型詭辯論者

李忠憲直言，黃國昌（圖）就是典型的詭辯論者，從不尋求真理和知識，一心只求贏得辯論。（資料照）

2024/07/11 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭昨天（10日）對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案準備程序，立院機關代表、民眾黨團總召黃國昌面對大法官提問的表現讓人直搖頭。成功大學電機系教授李忠憲直言，黃國昌就是典型的詭辯論者，從不尋求真理和知識，一心只求贏得辯論。

李忠憲今天（11日）在臉書發文表示，「昨天的憲法法庭很精彩，很多大德都有評論。精華是大法官尤伯祥問到總統如果不到立法院國情報告會怎麼樣？黃國昌坦言「什麼事也不能幹」。另尤伯祥也點名黃國昌回答「反質詢」的問題，因為黃國昌在答辯書上的陳述，在他看來，只是在「以問答問」，讓人看不懂。尤並且最後要黃國昌補交書面答覆，有極高的侮辱性。」

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李忠憲說，「一般了解法律、甚至只要有邏輯和理性的人，簡單可以發現黃國昌的問題。我唸書時很崇拜那些口才好，在辯論社出風頭的同學，但是我一直有個疑問，針對一個議題。常常用抽籤方式來決定自己扮演正方或反方的角色，也就是說不用選擇支持哪一種立場，在哪一種立場都可以講出一番大道理，怎麼有可能可以這樣？」

李忠憲指出，「有讀過哲學的人都知道，從一開始的希臘哲學，就有像黃國昌這種沒有中心思想，只會『用問題回答問題』的詭辯論者。這種技巧稱為『反問』，是古希臘時代詭辯論者的重要技巧之一。這種方法通常用於引導對方陷入邏輯困境或自相矛盾，從而顯示出自己的辯才和機智。」

「柏拉圖認為詭辯論者追求的是辯論的勝利，而不是尋求真理和知識。他們關心的是如何通過技巧贏得辯論，而不是探討和理解事物的本質。柏拉圖批評詭辯論者缺乏道德和倫理觀念。他認為他們的辯論技巧可能會被濫用來為不道德的行為辯護，從而對社會造成負面影響。」李忠憲說，「柏拉圖認為詭辯論者誤導了年輕人，使他們相信辯論技巧比真正的智慧更重要。真正的教育應該引導人們追求智慧和美德，而不是僅僅為了辯論的勝利。」

最後李忠憲直言，「幾千年過去了，有讀過書的人幾乎都知道柏拉圖，很少人知道詭辯論者叫什麼名字！」

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