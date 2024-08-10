柯文哲陷3大爭議案！許淑華批弊案連環爆：向全台灣示範知法犯法

許淑華批評柯文哲一連串弊案連環爆，她一點都不意外。（取自許淑華臉書）

2024/08/10 10:32

首次上稿 08-09 22:49

更新時間 08-10 10:32

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入各種爭議，包含疑用親信開公關公司洗錢、京華城容積暴增案、妻子陳佩琪開空頭公司幫柯競選。民進黨台北市議員許淑華表示，柯文哲家族向全台灣示範「知法犯法」，疑似用公關公司洗錢4000萬、開空頭公司，還破例給京華城840%容積，根本圖利財團，柯文哲一連串弊案連環爆，她一點都不意外。

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許淑華表示，柯文哲總統競選期間下單高達4000萬元各項訂單，給親人、心腹所經營的公司；民眾黨中央黨部同一棟大樓裡，有間公關公司叫做「木可公關」，負責人李文娟，就是柯文哲心腹李文宗的妹妹，李文宗是當年幫助民眾黨寄生北捷公司、黨務公務不分的帶頭人物，現在是柯文哲私人基金會的創辦人。

許淑華說，再加上柯文哲兒子開設的資訊公司，總共有一個黨部、三間公司，全都在同一棟大樓，全都是由柯文哲的親人或者左右手經營；民眾黨支持者以為小額捐款支持新政治，結果實際上只是在柯文哲手上打轉，左手進、右手出，公司名字取「木可」，自戀且毫不遮掩，把支持者當韭菜割。

許淑華指出，陳佩琪自爆託朋友幫忙掛名開人空頭公司，協助柯文哲競選，明目張膽的知法犯法還承認；但更離譜的是京華城案，京華城變成弊案，關鍵人物就是柯文哲，前副市長彭振聲日前出面作證，京華城許多「自創」的認定和獎勵，是柯文哲親簽過關。

許淑華強調，依北市府公文，京華城案是任內唯一由民間機關提送的都更案，明明不適用《都市更新建築容積獎勵辦法》，卻不顧都委會意見，執意要通過前所未有的高額獎勵，從頭到尾所有關鍵決策，都是柯文哲一個人在操弄，量身打造840%容積獎勵，天價上百億的禮物送給財團。

許淑華也提出關鍵質疑，根據監察院調查報告，當時法務局、都審委員、外部顧問都表示反對意見，提醒可能犯法，但柯卻特別成立專案小組重審、幫財團開後門闖關，柯文哲對財團這麼體貼，無微不至，一般市民連一坪換一坪都難以爭取，財團卻能一坪換四坪！這不是圖利，什麼才叫圖利？

許淑華也說對於柯文哲一連串弊案連環爆不意外，她所在的京華城調查小組將在8月26日開會，並呼籲相關單位應儘速調查，讓柯文哲付出違法亂紀的代價！

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