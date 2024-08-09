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打預防針？陳佩琪自爆「小草咖啡廳」有違法疑慮 林俊憲列3疑點

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（左1）。（擷自陳佩琪臉書）

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（左1）。（擷自陳佩琪臉書）

2024/08/09 16:30

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〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（9）日爆料，柯文哲為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她先用別人名字開公司、並將公司地址設成黨部，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉」。對此，民進黨立委林俊憲列舉3個疑點，質疑陳是否幫某些金流打預防針，越解釋問題越多，「怪怪的」。

陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足部分，就開個咖啡站當成柯粉、小草的聚散地。

陳佩琪說，原計畫8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但屆時再成立公司可能會來不及，所以先用別人的名字開公司，入資10萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮；且台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便接收信件，「真的抱歉，我不知道這有違法疑慮」。

對此，林俊憲在Threads質疑，這又是什麼新副本？現在大家焦點都在「木可」重新定義會計科目上，怎麼又自己跑出來說有其他人頭公司？甚至還自爆有違法疑慮？一下同時丟出這麼多副本，是要大家怎麼追。

林俊憲說，疑點一，假設陳佩琪真的是在講那間詭異的傳媒公司的話，負責人明明是掛自己的小孩，怎麼會用「別人的名字」來描述？疑點二，都想好是要為了咖啡店成立的公司，為什麼要叫「資訊傳媒」公司？資訊傳媒咖啡廳？又是某種阿北的偉大新發明嗎？

林俊憲續指，疑點三，原文中間還插入了一段沒頭沒尾的描述很奇怪，什麼小額現金捐贈、事後轉帳，是在幫某些金流打預防針嗎？越解釋問題越多，怪怪的。

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