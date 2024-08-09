用他人名義開「小草咖啡廳」被告發 陳佩琪致歉：思慮不周已託人撤銷

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（前排左1）。（擷自陳佩琪臉書）

2024/08/09 15:00

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（９）日在臉書表示，柯為佈局2028總統大選想開「小草咖啡廳」，她規劃退休後開店，不過因有公務員身份不可當公司負責人，因此先用別人名字開公司，待退休後換自己當負責人， 結果不知這有違法疑慮，疑遭人告發，因此發文致歉，並強調已經託人撤銷公司。

陳佩琪表示，柯文哲一直認為2028年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉要能上來外，其餘不足的部分，就開個咖啡棧當成柯粉、小草的聚散地；由於自己是9月27日退休，柯把經營人力動到她身上，她也有意願便開始規劃，心中已有一幅美麗的願景，「想說可以在店裡幫忙沖泡咖啡，還可以在裏頭開個小型健康講座，講授醫學常識和張金堅老師教我的『咖啡對人體健康的好處』」。

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陳佩琪指出，原本計畫8月6日黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若等那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以才會先用別人的名字開公司，入資10萬元，等退休後換自己當負責人，再投入自己的資金，就不會產生稅務疑慮，由於台北店面真的不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，好方便接收信件。

「真的抱歉，不知道這有違法疑慮」，陳佩琪說，聽柯文哲說好像有人去告發，要真是這樣，被罵也該概括承受， 她已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前也絕不會用這公司做任何運作，請大家放心；另也感謝台中小草特別安排的咖啡講座。

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