柯文哲「假帳」至少近千萬！四叉貓：競辦財務兼「木可」負責人

民眾黨主席柯文哲被揭露總統大選期間涉及多筆可疑金流。（資料照）

2024/08/10 06:23

首次上稿 08-09 22:26

更新時間 08-10 06:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日被揭露，在總統大選期間涉及多筆可疑金流，質疑多筆政治獻金流入「木可公關公司」。對此，四叉貓在臉書昨（9日）晚在臉書統整柯文哲帳本的相關疑點「今日進度」，指出李文娟不但是柯文哲競選總部的財務總管，同時也是木可的負責人。

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四叉貓在臉書發文表示，兩家公司「尼奧」與「時樂」已發表聲明，強調帳目上所列的三筆款項並不存在，且公司從未開具過相關發票。這三筆款項分別為500萬元、216萬4311元和200萬元，共計916萬4311元。

四叉貓質疑，柯文哲可能捏造了這筆金額超過九百萬的假帳，「九百多萬是現在有抓到的，沒抓到的不知道還有多少」。

四叉貓提到，「端木正」不僅曾在2020年列為民眾黨不分區立委第22名，也擔任民眾黨中央委員。然而，湊巧此次負責作帳發簽證的會計師，是隸屬於精華會計師事務所的「端木正」，作帳費用分別為21萬元、9萬元和28萬元，共58萬元。

四叉貓指出，柯文哲競選總部的財務總管「李文娟」，同時也是「木可公關」的負責人，「現在就看財務總管會不會出來說明這些爛帳惹」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「支線夠多了啦！」、「真的是一整串肉粽串」、「就看財務總管要不要出來背鍋殉教了」、「不知道檢察官什麼時候才會動」。

「尼奧」與「時樂」發聲明，強調帳目上所列的三筆款項並不存在，且公司從未開具過相關發票。（圖擷取自臉書）

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