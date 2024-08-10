柯文哲3筆競選支出近千萬疑「假帳」 民眾黨道歉：帳務處理瑕疵

民眾黨主席柯文哲競選總統經費申報傳出至少3筆支出疑似「假帳」，業者聲明根本沒收到這些錢，合計900多萬元，民眾黨今天道歉，聲稱是「帳務處理瑕疵」。（資料照，記者李惠洲攝）

2024/08/10 10:34

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲於2024總統大選選戰經費爭議延燒，承辦造勢的「時樂」公司聲明強調，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務；時事評論員康仁俊昨晚再爆料，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的2筆款項，這3筆合計916萬4311元。對此，民眾黨今（10）日上午回應，經查為「帳務處理瑕疵」，將盡快補正資料。

時樂股份有限公司負責人戴利玲昨透過聲明表示，民眾黨申報資料中112年12月20日500萬元宣傳廣告費，並非公司承接業務；另針對今年1月5日1087萬8000元轉播費，是公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨請其更正。

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康仁俊隨後再爆料，除了時樂公司自己清查出500萬元被灌水的帳，尼奧公司同步清查自己的會計帳，柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

對此，民眾黨今表示：「有關柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報，當中登載『112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出5,000,000元』、『112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出2,164,311元』、『113年1月15日尼奧創意行銷有限公司2,000,000元』，經查為『帳務處理瑕疵』，將盡快補正資料」。

民眾黨強調，這次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、時間，發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

針對柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報問題，民眾黨今表示，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料；團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。 （記者李文馨翻攝）

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