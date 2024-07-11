遭指在憲法法庭被KO 黃國昌：可看出特定大法官有自己的態度

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/07/11 16:23

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭昨對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案準備程序，大法官尤伯祥與立院機關代表、民眾黨立委黃國昌庭上交鋒的過程引發討論，外界認為黃表現被大法官「KO」。對此，黃國昌今（11）日表示，若有看完全程直播的人，可以看得出來特定大法官有自己的態度。

黃國昌今天受訪表示，關於昨天憲法法庭聽取意見的程序，他相信明眼人看了都知道是否遵守正當法律程序，若主辦、協辦相關裁判都是同一邊時，當然會覺得疲憊，「但我們在自己工作崗位上心存善念，做我們該做的事情。」

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針對尤伯祥的提問，黃國昌說﹐尤發問的時間比給他們回答問題的時間還長，問一連串問題，他很負責回答問題，結果最後卻限制他的回答時間，甚至回到一半時，還被制止說「不要再講下去」，那也沒辦法，只能依照審判長指示，事後以書面補充。

對於外界認為昨天表現是被憲法法庭「KO」，黃國昌表示，每個人都有自己的觀察，他尊重這樣的看法，但實際的現場狀況為何，若有看完全程的人，不管聲請方用新聞媒體等，甚至有些造謠內容，在客觀事實上全部都搞錯，「憲法法庭的特定大法官，他們自己態度，大家都可以清楚看出來。」

針對綠營認為黃國昌在法庭滑平板、看直播留言，不尊重大法官及憲法法庭。他回應，他只是關心有多少人在看憲法法庭直播，而且當時剛好是聲請方代表公開在憲法法庭造謠，他真的有點聽不下去，因此才利用空檔時間，看憲法法庭直播到底有多少人關心。

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