爆柯文哲顧問呂學海到處詐騙！洪申翰：收30萬元學費違法開課

洪申翰今偕同受害學員爆料，民眾黨主席柯文哲的氣候顧問呂學海，其開設的「台灣碳淨零學院」尚未取得合法立案，就違法對外招生開課。（記者陳政宇攝）

2024/07/31 12:45

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕民進黨立委洪申翰今（31）日爆料，民眾黨主席柯文哲的氣候顧問呂學海到處詐騙，其開設的「台灣碳淨零學院」尚未取得合法立案，就違法對外招生開課。呂更收取高達新台幣30萬元學費，但課程品質參差不齊，更與廣告宣傳嚴重不符，相關行徑已違反「補習及進修教育法」與「公平交易法」，呼籲民眾黨和柯文哲出面說明。

民眾黨：對呂學海個人行為無所悉

對此，民眾黨表示，過去總統大選期間與呂學海先生針對環境及能源專業做意見交換，總統大選後，對方也未與本黨再有接觸開會。針對呂學海疑似在外開班授課，甚至涉及詐騙一事，柯文哲主席及民眾黨對此無所知悉，這些爭議皆屬於呂個人的行為，希望洪申翰委員不要再藉此操作、無限上綱，若涉及違法會由司法釐清。

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民眾黨強調，希望洪申翰身爲一位專業的立法委員，不要再藉個人消費糾費，政治操作硬要將柯文哲主席牽扯其中，愧對公眾對立委專業的期待。

洪申翰今偕同受害學員召開記者會指出，柯文哲去年競選總統期間曾召開政策記者會，呂學海就是柯文哲邀請站台、幫他背書氣候能源政策的4位專家學者之一，呂也強力表達支持柯文哲。但根據司法院裁判書系統，呂學海其實是前科累累的違法慣犯，甚至與柯文哲市府及民眾黨關係密切，例如民眾黨前立委蔡壁如站台力挺的台灣碳淨零學院，竟是非法營業、廣告不實的惡質補習班。

受害學員控訴，台灣碳淨零學院根本不是國家認證的教育機構，該學院台中教室並未取得補習班的合法立案，且實際上課後，發現跟當初廣告宣傳的完全不一樣。台北教室雖於今年5月16日取得補習班立案，但學院官網上畢業學員的感言影片，卻早在4月22日就上傳，讓人懷疑是否違法招生。

受害學員說，當初繳完30萬元高額學費後，台中教室只提供繳費收據，並未跟學生簽署書面契約，此舉也違反補教法。他曾向學院表達想要退費，但學院卻說根據補教法規，上課超過1/3就不予退費，但卻遭學院「已讀不回」，甚至將其踢出上課群組，學院的良心到底在哪裡。

對此，與會的公平交易委員會公平競爭處副處長葉添福表示，針對本案課程廣告不實部分，可透過「公平交易法」第21條開罰，也會進一步請環境部蒐集相關事證並進行協調。

教育部高等教育司專門委員李惠敏及終身教育司代理科長黃思綺說明，逢甲大學確實有與台灣碳淨零學院背後的「台灣碳淨零股份有限公司」簽署產學合作，但內容並未包含對外招生授課，只是租借場地而已。因此若涉及違反「補習及進修教育法」，由地方政府蒐集相關事證後，可開罰5萬至25萬元罰鍰。

環境部氣候變遷署淨零推動組長溫育勇則指出，這涉及跨部會事項，環境部會在近期協助或邀請教育部跟相關單位，研議一些可行的管理作法。

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