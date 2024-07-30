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揭高虹安選新竹市長內幕 吳靜怡：柯文哲為自己選總統鋪路

民眾黨主席柯文哲（左）、停職中的新竹市長高虹安（右）。（資料照）

民眾黨主席柯文哲（左）、停職中的新竹市長高虹安（右）。（資料照）

2024/07/30 14:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、停職不給薪、褫奪公權4年，對此政治評論員吳靜怡透露高虹安當初參選新竹市長內幕，指出沒有高虹安的當選，柯文哲連選總統的氣勢都沒有！高虹安也不是靠柯文哲當選的。

吳靜怡在臉書PO文表示，高虹安要選新竹市市長爭取大位，只對一半，是柯文哲需要高虹安去選，好讓自己選總統鋪路，郭台銘只希望高虹安好好的結婚生子，柯文哲自認為是高虹安的政治導師，柯文哲對高虹安當然不少指指點點，從怎麼選到選完，但講難聽是干他屁事，高虹安跟民眾黨地方關係不是太好，加上民眾黨又有那種酒駕仔、劈腿仔、現撈仔、側翼仔等麻煩人物，柯文哲從來都不處理，所以高虹安跟新竹在地長輩的比較親近，選舉最重要的是促成「藍白合」，這也不干柯文哲的事，多方人馬都想安插到新竹市政府任職，結果偏偏最快出事見報的也是柯文哲人馬。

吳靜怡指出，有人幫高虹安護航，他只說對一半，畢竟，貪污就是錯了。柯文哲一開始是不關心民眾黨的，甚至還想放棄黨主席位置，所以根本沒有薦舉人才給高虹安立委辦公室的能力，但找上小兔主任、選擇如何作帳、使用公積金也是高虹安，不要推，針對高虹安一案，檢察官算是小事化無，鴻海的永齡基金會金流跟立委辦公室如此緊密，大家都知道似乎超出基金會合法可支付範疇，另外，即便可能有串供、滅證的言詞事證也無增加刑度，總之，應該沒有司法不公，反而還算寬容。

吳靜怡直言，蔡壁如說「亞斯伯格」不會說謊，但沒說柯文哲不會說謊，畢竟，「柯文哲亞斯伯格」這件事，本身就像是謊言一樣的存在。

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