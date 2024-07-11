憲法法庭是照妖鏡！呂秋遠：黃國昌、翁曉玲「法律意見」荒謬

國會改革修法引發擴權爭議，總統賴清德、民進黨立院黨團、行政院及監察院提出釋憲及暫時處分，憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見。（資料照）

2024/07/11 13:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭審理國會擴權法案釋憲案，10日針對暫時處分召開準備程序庭，4聲請人與相對機關立法院陳述意見近3小時結束。對此律師呂秋遠表示，憲法法庭是一個照妖鏡，讓某些妖魔鬼怪攬鏡自照時，可以現出原形。

呂秋遠在臉書PO文表示，憲法法院的功能，主要是在人民權利受到行政、立法或司法權侵害，或是政府機關出現紛爭時，以憲法捍衛者的身份，做最後的決定。憲法法院在審理案件時，不一定會開庭，如果開庭，就是要聽取雙方意見，當作審判的參考，還好，在這次的立法院擴權法案違憲審查案，大法官決定開庭審理，才讓我們得以看到黃國昌、翁曉玲「博士」的「法律意見」有多麼荒謬。

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呂秋遠列出10點觀察：

1.畢竟插嘴、咆哮、我有欠你喔，只能在立法院，不能在憲法法庭，也不能直播，所以道德的長城、政治的完人、公理的馬奇諾防線之國昌老師功力立刻衰退百分之九十。

2.剩下的百分之十，大概就是政治語言與謊言，例如誣指蔡英文前總統在國是會議強迫舉手表決。

3.翁曉玲對於台灣憲政體制的權力分立概念完全不懂，以內閣制精神解釋台灣憲法，大概是因為兩天只睡三小時。

4.吳宗憲對於釋字585號解釋完全曲解，到底他當年怎麼考上檢察官的？況且，他又不是「綜藝大熱門」的主持人。

5.用政治語言回答大法官問題，就像是以問題回答問題一樣，對於訴訟結果一點幫助也沒有。

6.對於自己制訂出來的法律概念，完全沒辦法回答大法官的提問，只能不斷強調還沒發生，沒辦法回答，這不是立法院應該有的立法態度。立法不就是要預設未來可能發生的情況嗎？

7.把憲法訴訟，當作民事訴訟，這件事應該要由國昌老師負責，畢竟他最喜歡引用卡提諾新聞當作資料來源。

8.這場憲法法庭直播，讓我們看到了黃國昌對不起他的法學博士學位、律師資格；翁曉玲對不起她的大學教職；吳宗憲對不起他曾經的檢察官職位。

9.黃國昌躲得過沈伯洋，但躲不過尤伯祥。還有，請記得要補交作業。

10.李荃和律師超棒。

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