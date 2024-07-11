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立法院成立進口雞蛋調查小組 張啟楷任召集人

立法院經濟委員會今通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，主持會議的國民黨立委楊瓊瓔強調，進口雞蛋專案花了約10億元，「民代也有責任給人民真相」。（楊瓊瓔辦公室提供）

立法院經濟委員會今通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，主持會議的國民黨立委楊瓊瓔強調，進口雞蛋專案花了約10億元，「民代也有責任給人民真相」。（楊瓊瓔辦公室提供）

2024/07/11 12:19

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藍白聯手成立進口雞蛋調查小組 綠委集體退席抗議

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院經濟委員會今通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」。經委會召委、國民黨立委楊瓊瓔表示，進口雞蛋專案花了約10億元，「民代也有責任給人民真相」。但民進黨立委質疑，根據新增訂的立法院職權行使法46之2條，此案檢調正在調查，立法院不得行使調查權，最後退席抗議。

楊瓊瓔表示，去年政府專案進口1億5千多萬顆雞蛋，卻有5580萬顆放到過期銷毀，整個專案花大約10億元，其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋就花了4.7億元，且在立委追問下才發現2年前進口雞蛋竟沒有簽合約、冷鏈運輸違反採購法等情形，這些可能只是冰山一角。

楊瓊瓔表示，今天經過「藍、綠、白」立委兩輪充分討論，最後推選民眾黨立委張啟楷擔任調查小組召集人。

針對民進黨立委質疑此舉已違反新增訂的國會擴權法案有關立院「調查權」規定，楊瓊瓔反駁，小組是要調查「有關進口雞蛋執行情形」，是要查清進口執行及雞蛋供需狀況等政策形成過程、政策效益，並非只查個別案件或廠商，跟檢調在查的超思案並不衝突，「尊重司法是共識，但不能成為逃避監督的理由」，「結果不能問，問了就說司法在調查？這是民意代表給人民的答案嗎」？

楊瓊瓔強調，為人民釋疑、監督政府，讓制度運行能讓民眾感到有正面效果，是立委責無旁貸的事情，不分朝野、不分黨派都是為民服務，不應為了政治攻防自我限縮，忘了民眾真正託付給立委的責任。

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