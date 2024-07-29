IPAC峰會明登場！國民黨團稱未受邀出席 吳崢PO立院公文狠打臉

吳崢秀出立院公文打臉國民黨團「未受邀」的說法。（圖翻攝自吳崢臉書）

2024/07/29 18:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於明天（30日）在台北舉行年度峰會，不過國民黨立院黨團卻傳出將缺席這場「反中盛會」，首席副書記長林思銘宣稱沒收到邀請。對此，民進黨發言人吳崢丟出立院公文打臉藍營「未受邀」的說法，痛批藍營扯謊只為與中國沆瀣一氣！

集結來自20多個國家的50多位國會議員和歐洲議會議員組成歷來最大規模的國外議員訪台團，將於30日參加在台灣舉辦的IPAC年度峰會，以「台海和平與穩定」作為議程主軸。不過這場有助於提高我國國際能見度、推動國會外交的重要活動，近日傳出國民黨立委將缺席，由民進黨立委率團參與活動，林思銘27日宣稱黨團沒有收到邀請，「反中聯盟」會邀請立場一致的民進黨，但應該不會邀請藍委。

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此話一出，民進黨團幹事長吳思瑤28日表示這種說法不合理，立法院不可能「選擇性發文」，更直言台灣內部政黨缺席，恐對國際社會釋放錯誤訊息。吳崢今天則在臉書秀出立院公文，可以看到IPAC邀請立院國民黨團（10名）、民進黨團（10名）、民眾黨團（2名）依席次比例推派委員參加活動，狠狠打臉「未受邀」一說。

吳崢怒批，「這次來台灣的是IPAC有史以來規模最大的議會代表團，但這樣大規模的國際訪團，卻遭到中國恐嚇施壓，意圖阻止各國政要來台灣。而這場在台灣的國際盛會，國民黨竟然抵制不出席。面對質疑，國民黨還扯謊說IPAC沒邀請，被立法院的公文打臉，各黨團都有受邀。」

吳崢砲轟，「國民黨與中國沆瀣一氣，拒絕國際組織的邀約，還一面不斷往中國跑，不僅扯台灣後腿，更在世界各國面前丟臉，實在令人遺憾。國民黨選擇與中共同路，欺壓台灣，就大方承認，不要躲躲藏藏！」

IPAC峰會將於30日登場，吳崢秀出立院公文打臉國民黨團「未受邀」的說法。（資料照）

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