藍白聯手成立進口雞蛋調查小組 綠委集體退席抗議

立法院經濟委員會今（11）日依據修正後「立法院職權行使法部分條文」相關規定，討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，民進黨籍立委依序上台發表反對意見。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 11:47

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白國會擴權修法後再度啟動調查權，立法院經濟委員會今（11）日討論成立進口雞蛋執行情形調查專案小組及運作要點草案。民進黨立委痛批，裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，並集體退席抗議；經國民黨籍召委楊瓊瓔詢問現場藍白立委，最後無異議通過成立調查小組，並由民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。

藍白立委繼成立鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組後，將國會調查權的矛頭對準進口雞蛋案。楊瓊瓔今排定經委會討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜。

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民進黨立委陳亭妃直指，台北、高雄、台中、彰化等地檢署，以及監察院皆已在調查進口雞蛋案，且依藍白兩黨強行通過的「立院職權行使法」第46條之2，「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，藍白如今卻在違憲條文中又違反自己通過的法。

歷經約70分鐘的兩輪程序發言後，楊瓊瓔請議事人員宣讀成立調查小組提案內容，但民進黨立委痛批該調查小組已違法，集體退席抗議。楊瓊瓔在短暫休息後詢問在場的國民黨立委謝衣鳯、呂玉玲、鄭正鈐、張嘉郡、鄭天財，以及民眾黨立委張啓楷等人，對於成立調查小組有無異議，最後無異議通過。

張啓楷會後受訪表示，第46條之2有兩個重點，一是立法院可以成立調查委員會和調查小組，二是調查委員會「得」停止調查、不是「應」；民進黨聲稱檢調已調查超思案9個月，但北檢卻連相關人士都沒有約談。

張啓楷認為，在野黨立委半年來已針對該案提出多項疑點，例如其辦公室就整理出至少20項，其中黑影幢幢，必須把弊案掀開，檢視是否浪費民脂民膏、或是官商勾結。

運作要點也說，該小組調查文件之對象為農業部及相關部會。但經本小組決議亦得增加調查對象。該小組擬調查之文件應經3人以上提案並經該小組決議通過調取之，調查文件以複本為原則。該小組會議召開時，得邀請被調查文件之機關首長率同有關人員列席說明。受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

運作要點並說明，必要時經該小組依立法院職權行使法第59條之2規定舉行聽證會。小組提出調查報告及處理意見應經該會決議。調查報告書及處理意見未提出前，工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。涉及依法令應秘密事項者應予保密，並以秘密會議處理之。

民進黨立委陳亭妃批評，藍白兩黨強行通過的立院執權行使法46條之2清楚寫明，在裁判確定前的訴訟案件立院不得行使調查權，國眾兩黨帶頭違法自行通過的法律。（記者楊媛婷攝）

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