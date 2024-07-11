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台中霧峰18家宮廟聯合大聖會 綠委何欣純祈福

民進黨立委何欣純（前排左3）擔任「甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會」主祭官。（記者黃旭磊攝）

民進黨立委何欣純（前排左3）擔任「甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會」主祭官。（記者黃旭磊攝）

2024/07/11 12:39

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請在地四德里福德宮等18家宮廟，於立法院民主議政園區連辦3天大聖會法會，民進黨立委何欣純、霧峰警分局長陳祥麟擔任主祭及副總主祭官，為民眾祈求氣候風調雨順、各得所願。

「甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會」祈福法會上午在民主議政園區廣場開香，法會從2022年起連續於暑假期間舉辦3年，立法院中南部服務中心主任王俊傑、世界大道聯盟中華總會理事長蔡文德、霧峰區農會理事長許再興及常務監事黃清標及18家宮廟代表到場上香祈福。

何欣純擔任主祭祈求台中市風調雨順，強調將持續為民眾安居樂業奔走。

霧峰區農會總幹事黃景建說，面對氣候變遷帶來挑戰和頻繁天災，農作物生長深受影響，不僅威脅到民生也觸及國家安定，祈求神明護佑台灣這片土地，國家繁榮昌盛。

黃景建強調，透過大聖會提醒民眾珍惜資源，一起降低對環境破壞，與萬物和諧共存守護共有家園。

霧峰區在地18家宮廟，包括四德里福德宮、南天直轄玄靈道院、富陽軒八卦祖師廟、天后宮、天顯宮、法揚宮、南天宮、南聖宮、復興宮、進南宮（仙公廟）、順天宮、新柳宮、新登宮、新德宮、聖賢宮、福安宮、福成宮及福新宮代表，共同祈求萬神護佑讓災難消除，台灣能夠持續安定、社會安寧祥和。

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