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台中捷運橘線、紫線大里交會 何欣純、江啟臣都喊全力支持

何欣純立委（右2）今天安排立法院交通委員會考察捷運紫線，立法院副院長江啟臣（左2）也到場，兩人強調建設不分藍綠，全力支持台中捷運推動。（記者陳建志攝）

何欣純立委（右2）今天安排立法院交通委員會考察捷運紫線，立法院副院長江啟臣（左2）也到場，兩人強調建設不分藍綠，全力支持台中捷運推動。（記者陳建志攝）

2024/07/08 17:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區人口眾多，捷運需求非常殷切，在屯區規劃有台中機場捷運橘線、以及屯區環狀紫線經過，兩線在大里交會，民進黨立委何欣純今天安排立法院交通委員會考察，邀請交通部長李孟諺、在地議員、里長，國民黨立法院副院長江啟臣、立委黃健豪也都出席，強調建設不分藍綠，尤其紫線是台中捷運銜接成環狀線的關鍵，會全力支持台中捷運路網早日成型。

何欣純表示，捷運橘線可行性評估初審已經有條件通過，希望市府早日商討、解決轉乘的問題，至於和橘線在大里交會的屯區捷運環狀紫線，未來將是台中捷運銜接成環狀線的關鍵，往南在大慶站和捷運綠線銜接，往北經過太平、北屯和捷運綠線延伸線銜接，所經地區都是人口密集區，希望交通部能支持，早日通過可行性評估、核定。

黃健豪也說，捷運紫線在北屯和捷運綠線延伸線銜接，不論北屯、太平都是人口持續成長的地區，對於捷運需求非常大，希望能儘快完成可行性評估等程序。

江啟臣則表示，目前規劃中的捷運路網，包括「捷運藍線延伸太平」、「屯區捷運環狀線」，甚至他正在推動的「崇德豐原線」，每一條線都承載了上百萬人的使用需求，是都市連結、城市減壓的重要關鍵，中央地方都應該全力支持。

何欣純和江啟臣都認為，台中近年發展快速，人口持續增加，市府在做捷運路網規劃應與時俱進，建議交通局後續路線在做可行性評估時，能因應人口增加的狀況超前部署，才不會像現在一直用延伸、外掛的方式，讓捷運興建的時間拉長。

交通部長李孟諺表示，捷運紫線目前在可行性評估階段，強調兩條捷運交會最重要就是轉乘，還有機電、號誌等系統整合，希望台中市政府在可行性評估階段就能做好規劃，將能縮短後續作業的時間，並允諾未來會全力支持台中的捷運興建。

台中屯區環狀紫線除了在大里和捷運橘線交會，並在南北兩端銜接捷運綠線，將台中捷運串連成環狀線。（記者陳建志攝）

台中屯區環狀紫線除了在大里和捷運橘線交會，並在南北兩端銜接捷運綠線，將台中捷運串連成環狀線。（記者陳建志攝）

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