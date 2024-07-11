凌濤：鄭文燦可能串供對象恐包含府院黨高層

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤緊咬前桃園市長鄭文燦涉嫌受賄案，質疑鄭文燦可能串供對象是否包含府院黨高層？（記者施曉光攝）

2024/07/11 11:33

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤緊咬前桃園市長鄭文燦涉嫌受賄案，今日上午在國民黨受訪指出，民進黨的府院黨高層「現在都急了」，可能全部涉入利益結構中；他話鋒一轉質疑「桃園地方法院在擋什麼」？質疑桃園地院「不敢羈押鄭文燦」，讓鄭文燦在外面有串供的高度可能性，「串供對象是否包含府院黨高層」？

凌濤表示，高院見解認為桃園地檢署指稱全案尚有「潛在相關人士」，因此鄭文燦還有勾串的可能性，顯見高院也認為鄭文燦具有實質影響力，更有可能勾串，因此今天下午桃園地方法院的羈押庭勢必會有激烈攻防。

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凌濤說，鄭文燦過去在桃園市累積這麼多的政商實力，就是因為2014年剛好是桃園縣升格桃園市的關鍵時間點，鄭文燦在市長任內大手大腳，毫不避諱政商關係，過去桃園的工業區不論公家或私辦，數量超過40個，土地價值超過2400億，若以鄭文燦對外宣稱的招商金額更高達4000多億，可見鄭文燦每一個晚上飲宴應酬所累積的政商關係，非常驚人，桃檢與高院認為鄭文燦有可能勾串，合情合理。

凌濤還說，500萬現金就可以讓鄭文燦對工五案開綠燈，還有多少總統府便箋直接指示行政院處理土地爭議？還是這根本就是過去民進黨的慣例與常態？行政院收到便箋後，快馬加鞭處理，總統府便箋已成為民進黨所有政府機關的通關文牒，到底桃園地方法院在擋什麼？是不是怕這把火燒到其他府院黨高層？便箋背後又有多少利益結構，讓桃園地方法院不敢羈押鄭文燦，必須讓鄭文燦出去有高度串供的可能，串供對象是否包含府院黨高層？

凌濤分析，鄭文燦過去被稱為「胖周瑜」，周瑜的性格是如果遇到突發狀況，一定會用最快的政治手段做溝通，現在民進黨新潮流自己在內鬥，院檢下午也要大鬥法，傷害民眾對於司法正義的信心，如果再鬥下去，讓鄭文燦有串供可能性，人民對司法的信任將蕩然無存。

至於桃園地檢署檢察官陳嘉義被爆與國民黨立委徐巧芯是大學時期的好友，凌濤表示，這就是側翼在轉移焦點，這就是民進黨最愛講的「急了」，「民進黨側翼急了」，「民進黨府院黨高層急了」，因為府院黨結構可能全部涉入在這個利益結構中。

凌濤指出，他將在桃園市議會下個會期提案組成專案調查小組，調查鄭文燦過去所有傳聞可能涉入的土地案及其會議紀錄，但昨天宣布後，很多蔡系民代出來反對，還有多少的民進黨立委都在瑟瑟發抖，最大原因是否這些民代有涉入可能性？還有人說他與鄭文燦有官司，應該迴避，但他的官司就是因為調查鄭文燦弊案，而且已被檢方認定具有高度可能性，所以她沒有迴避的必要。

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