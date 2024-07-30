彰化移工宿舍大火3死身分曝光 2人為外籍移工、1人為台灣男子

彰化縣北斗鎮中山路一處移工宿舍今天上午6點發生火警，由於大火燒到1樓機車行，引發大火及爆炸，40多位房客倉皇逃生，目前已有3人死亡、多人受傷送醫。機車行陷入火海，機車燒到剩骨架。（記者顏宏駿攝）

2024/07/30 13:54

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路一處移工宿舍今天上午6點發生火警，由於大火燒到1樓機車行，引發大火及爆炸，40多位房客倉皇逃生，目前已有3人死亡、多人受傷送醫。目前得知死亡3人中，2人為外籍移工，1人為58歲的本國籍顏姓男子。

一名早起運動的民眾說，大火從一旁平房的鐵皮屋傳出，剛開始是冒黑煙，但火舌傳到鐵皮屋旁的1樓機車行時，讓裡面擺放的3、40輛機車、電動車燒了起來，不但加大了火勢，更傳出爆炸聲響，場面一發不可收拾。

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機車行為莊姓屋主所經營，其樓上與一旁另一間透天厝為其隔間分租，2棟樓層總共分割為44間房間，共有40多人居住，大部分為外籍移工，少數為本國籍房客，每間租金從3500元到6000元不等。

大火延燒時，房客獲報連忙逃生，但還是有人逃跑不及。消防隊抵達現場後，從火場裡救出6人，其中3人死亡。

而一名受傷送醫的移工表示，他是3樓住戶，清晨聽見一片吵嘈聲音開門看看，沒想到外面已經一片濃煙，他連忙跑到後方窗戶，直接從3樓跳到1樓逃命，才會受傷。

縣府：是否違章由北斗公所認定 屋主自行隔間應違法

據了解，屋主將宿舍4樓搭建房間，以增加出租數量，但是否為違章？縣府表示，目前該建物的建照為1到3樓，4樓屬於屋主增建部份，是否違章要由當地公所認定。

至於屋主將屋內隔間出租部份，縣府則表示，自行在屋內置隔間也必須申請，並附上建築師之認證，目前無該建物申請資料，初步研判應有違法之處。

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