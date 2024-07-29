美麗島最新民調︰台北市民對民進黨好感度還高於中南部

《美麗島電子報》公布7月國政民調。（圖擷取自美麗島電子報）

2024/07/29 17:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》今（29）日公布7月國政民調，針對政黨表現，結果顯示46.9%對民進黨有好感、32.3%對國民黨有好感、31.6%對民眾黨有好感，值得注意的是台北市民對民進黨的好感度來到了51.8%，還高於中南部地區，似有呈現傾泛藍群與傾泛綠群占比減少、廣義中間選民占比增加的消長情形。

根據《美麗島電子報》公布的最新民調，認為經濟好的民眾高達45.1％，創下近年新高，而對賴清德總統的信任度及執政滿意度則仍呈現上升趨勢，其中信任度方面，經交叉分析後僅民眾黨支持者與泛藍民眾，不信任賴總統的多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任賴總統。

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至於對各政黨的好感度方面，46.9%對民進黨有好感（其中8.5%很有好感、38.4%有些好感），40.7%對民進黨反感（其中17.1%很反感、23.6%有些反感）、未明確回答有12.4%，變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示民眾本月對執政的民進黨印象評價大致呈現分歧。

進一步交叉分析，得見新北市與台北市和雲嘉南、或70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過5成對民進黨有好感，從個別縣市來看，台北市26.1%最高，其次為新北市21.8%，還高於中彰投10%、雲嘉南地區18%、高屏地區16%；政界人士分析，若此趨勢不變，民進黨推出的台北市長候選人只要可以跨越綠白，2026北市長選舉不是沒有機會。

至於最大在野黨國民黨方面，32.3%對國民黨有好感、52.5%對國民黨反感（其中19.6%很反感、32.9%有些反感）、未明確回答有15.2%，變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示民眾本月對國民黨的印象評價仍超過半數給予負評。

另對第2大在野黨民眾黨好感度，31.6%對民眾黨有好感（其中4.2%很有好感、27.4%有些好感），49.6%對民眾黨反感（其中23.8%很反感、25.8%有些反感），未明確回答有18.7%；民眾本月對民眾黨的好感回落至創黨以來低點，對民眾黨的反感則自去年11月以來在5成左右擺盪。

該民調由美麗島電子報委託戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全國22個縣市，對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，自7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行）由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

根據《美麗島電子報》公布的最新民調，認為經濟好的民眾高達45.1％，創下近年新高。（圖擷取自美麗島電子報）

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