為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美麗島最新民調︰台北市民對民進黨好感度還高於中南部

《美麗島電子報》公布7月國政民調。（圖擷取自美麗島電子報）

《美麗島電子報》公布7月國政民調。（圖擷取自美麗島電子報）

2024/07/29 17:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》今（29）日公布7月國政民調，針對政黨表現，結果顯示46.9%對民進黨有好感、32.3%對國民黨有好感、31.6%對民眾黨有好感，值得注意的是台北市民對民進黨的好感度來到了51.8%，還高於中南部地區，似有呈現傾泛藍群與傾泛綠群占比減少、廣義中間選民占比增加的消長情形。

根據《美麗島電子報》公布的最新民調，認為經濟好的民眾高達45.1％，創下近年新高，而對賴清德總統的信任度及執政滿意度則仍呈現上升趨勢，其中信任度方面，經交叉分析後僅民眾黨支持者與泛藍民眾，不信任賴總統的多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任賴總統。

至於對各政黨的好感度方面，46.9%對民進黨有好感（其中8.5%很有好感、38.4%有些好感），40.7%對民進黨反感（其中17.1%很反感、23.6%有些反感）、未明確回答有12.4%，變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示民眾本月對執政的民進黨印象評價大致呈現分歧。

進一步交叉分析，得見新北市與台北市和雲嘉南、或70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群超過5成對民進黨有好感，從個別縣市來看，台北市26.1%最高，其次為新北市21.8%，還高於中彰投10%、雲嘉南地區18%、高屏地區16%；政界人士分析，若此趨勢不變，民進黨推出的台北市長候選人只要可以跨越綠白，2026北市長選舉不是沒有機會。

至於最大在野黨國民黨方面，32.3%對國民黨有好感、52.5%對國民黨反感（其中19.6%很反感、32.9%有些反感）、未明確回答有15.2%，變動皆在抽樣誤差範圍內，顯示民眾本月對國民黨的印象評價仍超過半數給予負評。

另對第2大在野黨民眾黨好感度，31.6%對民眾黨有好感（其中4.2%很有好感、27.4%有些好感），49.6%對民眾黨反感（其中23.8%很反感、25.8%有些反感），未明確回答有18.7%；民眾本月對民眾黨的好感回落至創黨以來低點，對民眾黨的反感則自去年11月以來在5成左右擺盪。

該民調由美麗島電子報委託戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪），調查範圍為全國22個縣市，對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，自7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行）由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

根據《美麗島電子報》公布的最新民調，認為經濟好的民眾高達45.1％，創下近年新高。（圖擷取自美麗島電子報）

根據《美麗島電子報》公布的最新民調，認為經濟好的民眾高達45.1％，創下近年新高。（圖擷取自美麗島電子報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
20至29歲對國民黨好感度從10％到近40％ 江啟臣：年輕人不是鐵板一塊
2020/10/24 17:14

20至29歲對國民黨好感度從10％到近40％ 江啟臣：年輕人不是鐵板一塊
總統大選政治獻金支出 柯文哲：一群騙子！國民黨又比我低
2024/07/19 12:21

總統大選政治獻金支出 柯文哲：一群騙子！國民黨又比我低

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
台灣民意基金會民調：民進黨支持度37.4％ 輾壓藍白總和
2024/06/18 17:50

台灣民意基金會民調：民進黨支持度37.4％ 輾壓藍白總和
堅持內參民調沒作假、怨無「不在籍投票」 張進逸一一打臉柯文哲！
2024/01/17 16:23

堅持內參民調沒作假、怨無「不在籍投票」 張進逸一一打臉柯文哲！

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
否認「假老二」民調！柯文哲反轟：美麗島民調營造棄保
2024/01/17 07:41

否認「假老二」民調！柯文哲反轟：美麗島民調營造棄保
比對4、5月民調 李正皓：民眾黨「三大本命區」全崩盤
2024/05/28 08:37

比對4、5月民調 李正皓：民眾黨「三大本命區」全崩盤
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播