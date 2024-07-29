母子遭家暴罰跪街頭！ 北市政府未積極處理遭監院糾正

台北市去年3月14日發生一對母子遭家暴父親公然罰跪街頭案件。（翻攝汽車專家林大維臉書）

2024/07/29 16:30

〔記者林哲遠／台北報導〕去年台北市發生一對母子遭家暴父公然罰跪街頭，監委葉大華今（29）日表示，經調查後發現台北市政府對於該案父飲酒後施暴情形未能積極妥處，延宕處遇介入時機，又消極以「被害人失聯」進行結案。監察院於17日通過葉大華所提調查報告，糾正台北市政府，並促請衛福部應強化重視涉及經濟剝削、羞辱、目睹暴力等看不見傷痕之精神暴力問題。

葉大華指出，去年3月14日台北市發生一對母子遭家暴父親公然罰跪街頭的案件，據媒體報導已非第一次發生。經調查後發現，台北市政府雖於案發後依職權聲請緊急保護令及安置案母子，實際上受害者母親自2017起即陸續有脆弱家庭、成人保護及兒少保護通報，北市府也開案提供服務，其中2021年母親即已有4次成人保護通報。不過，隔年成保結案後，案家仍持續有相關保護性通報案件，皆與案父飲酒後發生夫妻衝突及不當管教或體罰案子有關。

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調查報告指出，台北市社會局家防中心早於2021年7月開案時即發現案父有飲酒後施暴問題，但受害者母親向監察院表示，2021年11月及12月的成人保護通報及聲請保護令，皆因案父酒後引發家暴事件，家防中心卻遲未就案父飲酒議題積極處置，至去年1月兒少保護案件開案後才協助案父處理酒癮議題，顯示案父母親職功能不佳、關係衝突及案父酒後暴力等系統性結構因素未獲妥適處理，且有延宕處遇介入時機。

調查報告續指，家防中心僅電訪到受害者母親一次後經多次聯繫均未果，卻未見積極運用電話聯繫以外之方式，蒐集、查詢取得案家更多資訊，或與社安網網絡成員商討聯訪以確認受害者母親人身安全，便以該案肢體暴力程度低，被害人有求助能力且知悉求助管道故評估結案，忽略受害者可能因受控無法接聽電話或回覆訊息，並不代表其不需要協助，顯見台北市政府作為確有未當。

葉大華表示，據台北市家防中心2020年統計，「聯繫未果」案件占親密關係暴力案件「再被通報」案件的65%，顯示此類失聯個案需有更積極之作為。衛福部允應以本案為借鏡，協助地方政府就家庭暴力被害人失聯案件處理方式，研議與重大兒虐、保護性案件、失聯後再通報率等資料進行勾稽、分析，建立客觀性結案指標，並就實務現況定期檢視、修正。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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