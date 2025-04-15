共諜案驚爆3憲兵隊士官、1總統府憲兵涉案？高院、高檢署反應曝光

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨等人，涉為中國發展組織，驚傳有憲兵涉案，高院對此表示不予評論。（資料照，記者楊國文攝）

2025/04/15 21:25

〔記者楊國文／台北報導〕太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨等人，涉為中國發展組織，利用宮廟人脈，吸收8位現、退役軍人，刺探軍事機密，並誘使5名現役士官在服役單位拿五星旗拍攝投降影片向中國效忠，高等法院今年2月依違反國安法等罪，判2年2月至6年8月不等徒刑，已上訴最高法院審理中；今有媒體報導稱，充當共諜的7位現役軍人中，有3位士林憲兵隊士官、1位總統府侍衛室憲兵及3名飛彈作戰部隊官兵，高院表示對國安案件不表示任何意見或評論，高檢署則稱不便評論。

今有電子媒體報導，李慧馨涉以數十萬元不等金錢，利誘8位現、退役士官、兵充當共諜，其中，7人服役的機關較敏感，有3位士林憲兵隊士官、1位總統府侍衛室憲兵及3名飛彈作戰部隊官兵，引起社會關注，連國防部長顧立雄也被媒體追問，低調表示軍人涉共諜案讓人痛心。

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對此，高等法院今表示，共諜案是國安案件，未公開判決書，不便證實或評論媒體報導的內容，此案已上訴三審；偵辦的高檢署亦表示不便評論。

全案源於刑事局、羅東分局偵辦連署行賄案時，發現有軍人自稱販賣軍事資料，報請宜蘭地檢署另行分案偵辦，同時國防部政治作戰局也接獲官兵檢舉，遂由憲兵指揮部報請檢方指揮，後來全案移轉管轄，由高檢署追溯犯罪組織源頭及犯罪架構。

高檢署查出，李慧馨在新北蘆洲經營宮廟，並擔任太陽聯盟寶陽會副組長，平時吸收退役軍人辦事，與陳姓幫眾、彭姓退役軍人，為中國發展組織，彭男利用過去在軍隊認識的同袍，向缺錢花用的現役軍人宣揚，只要幫忙刺探、收集軍事機密，以及拿五星旗拍攝投降影片，向中國表示效忠，就能賺取報酬。

其中有7名現、退役軍人多次交付軍事機密，甚至拿五星旗拍投降影片，1人提供拍攝總統府相關維安資料，並直指是聽從李女指示，高檢署依違反國安法、陸海空軍刑法、貪污治罪條例等罪起訴李女、陳姓幫眾，以及8名現、退役軍人。

承辦檢察官王盛輝痛批，彭男等8名現、退役軍人，領有國家俸祿，長期受國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務竟違背忠誠義務，違反保密規定，僅因個人利益薰心出賣國家人民，洩漏或交付多項軍事機密，嚴重危害國家安全，背叛自己的袍澤、國家，應受法律最嚴厲的制裁。

另現役的張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓士官還拍攝投降的心戰影片，向中共表示效忠，均嚴重違反忠誠義務，惡性至為重大，檢察官建請高院將8位現、退役官士兵從重量刑。

高等法院今年2月25日依國安法的發展組織罪、對公務員違背職務交付賄賂罪，重判李馨慧6年8月、陳柏熹判2年2月。

其他被告方面，具軍職的彭男觸犯貪污罪的「公務員違背職務期約賄賂罪」共3罪，判4年8月；吳男涉違背職務收賄罪判5年2月；現役的張姓、林姓、陳姓、劉姓、吳姓士官5人拍攝投降的心戰影片向中國效忠，被依「公務員違背職務期約賄賂罪」判刑3年2月至5年8月，退役的李男涉對公務員交付賄賂罪、國安法發展組織罪判2年8月。可上訴。

高檢署和李慧馨等被告均不服判決，已上訴最高法院審理中。

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