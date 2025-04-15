送中畫面流出！柬埔寨詐團179台人全數飛抵中國 最重恐判無期徒刑！

14日晚間網上有疑似遣送畫面曝光，消息指稱這些詐騙犯搭乘的是「中國東方航空」。（圖翻攝自黑色豪門企業）

2025/04/15 20:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府日前破獲電信詐騙據點，逮捕179名擁有我國國籍的詐騙犯。我外交部透露，柬國已分別於本月13日和14日配合中國政府要求，分3批次將中國及我國籍嫌犯遣送中國，外交部表示嚴正關切與抗議。昨（14日）晚網上有疑似遣送畫面曝光，消息指稱這些詐騙犯搭乘的是「中國東方航空」。

綜合媒體報導，柬埔寨政府今年3月底逮捕179名台灣詐騙犯，外交部表示，我國駐胡志明市辦事處本月1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供我國籍犯嫌名單，並務必依據「國籍管轄原則」的國際慣例，將涉案國人遣返我國接受司法調查與審判。

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但柬國政府還是在13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含包含中國及我國籍犯嫌、近190人全數遣送中國，外交部對於柬國政府扈從中國、漠視國際慣例且罔顧我當事國人意願等行為，表示嚴正關切與遺憾，將持續促請柬方儘速提供涉案國人名單及具體遣送人數。

而昨晚在網上有疑似遣送畫面流出，可以看到柬埔寨警方包圍著嫌犯，將人分3批送上中國東方航空的班機，據稱第一批於13日深夜被送走，14日清晨到達，最後一批班機則是14日凌晨零時15分出發，已全數送抵中國，但中官方對此尚未有對外發言。根據中國相關法律，涉詐最重可判無期徒刑或死刑。

不過柬埔寨外交部今天（15日）發聲明稱，相關的遣返措施是依據柬國現行法律程序，以及柬中2國之間關於引渡條約及安全合作框架下的雙邊協議執行，旨在共同打擊跨國犯罪，且柬埔寨政府堅定奉行「一個中國」政策。

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