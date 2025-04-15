宜蘭某高商傳教師霸凌 學生聯名陳情教育部

宜蘭某高商班聯會卸任幹部今晚6時出面受訪，指控有教師長期霸凌學生但被學校漠視。（記者王峻祺攝）

2025/04/15 20:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭某高商傳出體育教師霸凌事件，疑似長期有辱罵學生及丟球等不當管教，另有教師也被指控干預班聯會學生自治，多名學生聯名陳情教育部長鄭英耀，校方被要求一週內回報教育部。校方今晚回應，針對霸凌已啟動調查，16日下午將召開校事會議審議，班聯會部分則會加強溝通，另派教師指導。

宜蘭某高商多名學生聯名陳情教育部，指控籃球隊有球員長期遭教師霸凌，並提及班聯會也被另名教師干預自治，會章遭扣押等行徑，讓幹部相當不滿，教育部收到陳情案後，已要求學校一週內回報調查結果。

請繼續往下閱讀...

班聯會卸任幹部今晚6時出面受訪表示，體育老師長期有直接、間接或關係霸凌的嚴重問題，包括辱罵學生白痴、人身攻擊及丟球等行為，學校長期知情卻漠視不管，申訴無果情況下，球員因怕被秋後算帳，敢怒不敢言、身心受創；另有教師干預學生自治組織運作，會費收支也未詳細說明，引發學生不滿。

他指控，陳情教育部後，今天被校方約談，言詞對談中，感覺學校想要敷衍了事，他認為教育應該要捍衛學生權利，而不是推諉其詞，一副息事寧人的態度，因此在陳情教育部後訴諸媒體，期望能夠得到以示公正的調查。

該校校長今晚約7點半接受本報記者採訪回應，一接到學生反映教師疑似有管教霸凌情事後，第一時間就依照校園霸凌防制準則，在24小時內向教育部通報，並預計將於16日下午召開校事會議審議。

針對有關學生指控自治組織運作遭干涉一案。校長說，收到陳情後，經調查判斷屬師生間溝通不良情況，決定先停止該教師指導班聯會，由學務處另行指派教師指導，並會和學生幹部加強溝通及查明釐清，讓班聯會運作回歸正常。

宜蘭某高商傳出體育教師霸凌事件，疑似長期有辱罵學生及丟球等不當管教，遭學生聯名陳情教育部。（民眾提供）

宜蘭某高商傳教師干預學生自治引發不滿，學生聯名陳情教育部長。（學生提供）

針對有教師干預學生自治，學生聯名陳情教育部長。（學生提供）

教育部發函要求校方提出回覆。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法