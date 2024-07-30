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談京華城案 柯文哲脫口：對啦圖利，哪個地方不合法？

民眾黨主席柯文哲今日接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

民眾黨主席柯文哲今日接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2024/07/30 15:03

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，針對京華城案被拿來與新竹縣長楊文科涉貪案做比較，被質疑圖利廠商。柯文哲今（30）日接受網路節目《中午來開匯》專訪時說，「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」隨後，民眾黨發言人吳怡萱急澄清，柯是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

針對外界將京華城案、楊文科涉貪案做比較，柯文哲認為，這兩案不一樣，楊文科案是別人要他成立委員會判定要不要停工，結果楊文科沒有，更慘的是工務處長拿錢還說是楊文科指示的，這就很難解釋；反觀，京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「如果有問題至少50個人，意思是說這50人全部被收買？」

柯文哲認為，京華城案到現在為止，沒有人查到金流或是反咬是誰指示，從都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政。若京華城要辦的話，「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

柯文哲說，外界稱這會讓廠商賺到錢，意思是說只要跟政府做生意、有互動，全部都要虧錢嗎？要拿到比較高的容積率，就要付出代價，包括智慧建築、環保綠建築等規範，這些都有會議紀錄。

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