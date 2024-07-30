柯文哲自爆京華城案「圖利但哪不合法？」 簡舒培：就是法盲

台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/07/30 16:57

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〔記者詹湘淇／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲今接受網路節目專訪時，針對京華城案爭議表示，「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」民進黨台北市議員簡舒培表示，過去可以拿圖利罪來辦大巨蛋案時任財政局長李述德，自己圖利別人就沒有罪，「柯文哲就是法盲。」

針對外界將京華城案、楊文科涉貪案做比較，柯文哲接受網路節目《中午來開匯》專訪時指出，京華城案到現在為止，沒有人查到金流或是反咬是誰指示，若京華城要辦的話「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」民眾黨發言人吳怡萱表示，柯是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

「柯文哲就是法盲。」簡舒培表示，圖利罪就在「貪污治罪條例」裡，當然有罪，柯文哲可以拿圖利罪來辦別人，但自己圖利財團就沒有罪，「這不是太荒謬可笑了嗎？」

簡舒培說明，柯文哲在2016年主持廉委會調查五大案，將大巨蛋案時任財政局長李述德移送法辦，李述德一審被判9年就是圖利罪，號稱理性務實的柯文哲，認為別人就是圖利，但自己圖利財團卻不算圖利罪，「這哪裡科學？哪裡務實了？」

簡舒培表示，吳怡萱說如同計利當計天下利，但京華城案除了威京集團主席沈慶京以外，沒有任何人得利，其他民眾根本無法比照京華城的都更容積獎勵，所以柯文哲說謊，民眾黨也瞎挺。

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