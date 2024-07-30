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柯文哲自爆京華城案「圖利」 林俊憲：民眾黨硬拗圖什麼？

針對柯文哲京華城案的「圖利」說法，林俊憲質疑，民眾黨硬拗到底圖什麼？總能讓情況從糟糕變成難以理解。（資料照）

針對柯文哲京華城案的「圖利」說法，林俊憲質疑，民眾黨硬拗到底圖什麼？總能讓情況從糟糕變成難以理解。（資料照）

2024/07/30 16:28

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城案爭議，他今（30）日坦言，「對啦圖利，哪個地方不合法」；民眾黨發言人吳怡萱則澄清，柯是指合法範圍協助台北市政順利推動，讓市民得利。對此，民進黨立委林俊憲質疑，民眾黨硬拗到底圖什麼？總能讓情況從糟糕變成難以理解。

針對外界將京華城案、楊文科涉貪案做比較，柯文哲今接受網路節目「中午來開匯」認為，這兩案不一樣，京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄；且京華城案到現在為止，沒有人查到金流或是反咬是誰指示，從都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政。「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

不過，吳怡萱事後澄清說，柯文哲是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

林俊憲透過社群平台Threads發文直言，有一點不得不佩服民眾黨，就是他們總能找到方法，讓情況從糟糕變成難以理解。說實話，都認識阿北（指柯文哲）那麼久了，那張嘴大家又不是不知道，講這句看起來比較像氣話，畢竟不太可能有人會自承犯罪吧。

林俊憲說，原本打個太極，說是失言，來個「選擇性失憶」就沒事了，這樣硬拗，到底圖什麼呢？搞不懂民眾黨最近怎麼回事，前有立法院民眾黨團總召黃國昌說「圖利不是貪污」，後有發言人重新定義「圖利」，好像被「圖利」兩字煞到一樣。老是在同樣的地方出事，通常就會建議該去廟裡問一下了。

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