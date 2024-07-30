柯文哲自爆京華城案「圖利但哪不合法？」 游淑慧：白色雙標

民眾黨主席柯文哲自爆京華城案「圖利但哪裡不合法？」國民黨台北市議員游淑慧表示，說出這種話的柯文哲真是法盲主席。（資料照）

2024/07/30 18:02

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〔記者詹湘淇／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲今接受網路節目專訪時，針對京華城案爭議表示，「對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」國民黨台北市議員游淑慧表示，柯文哲真是法盲主席，市府內部不只一次有人提醒京華城案有適法問題，柯市府卻還是幹了，柯當年指控大巨蛋案零權利金是圖利，那自己大方給容獎又算什麼？「也是一種白色雙標。」

針對外界將京華城案、楊文科涉貪案做比較，柯文哲接受網路節目《中午來開匯》專訪時指出，京華城案到現在為止，沒有人查到金流或是反咬是誰指示，若京華城要辦的話「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」民眾黨發言人吳怡萱表示，柯是指合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

游淑慧表示，特定圖利本身就可能涉嫌違法，只有京華城得利，怎麼會是民眾黨所言「圖天下利」，會說出這種話的柯主席真的是法盲主席，令人直搖頭。游淑慧說，京華城案沒有市長交辦、沒有市長同意，可能進不了都委會、拿不了容積獎勵，柯文哲一個8年市長卻綁架一堆基層公務員來為自己背書，真的非好漢所為。

游淑慧說明，圖利罪的構成要件在於，公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

游淑慧指出，監察院調查報告、都發局內部文件都已清楚明示，京華城「不是」都更案件，不適用都更條例取得都更容積獎勵，但最後卻在市府主導之下，讓它仍得以準用都更條例取得市值百億的容積獎勵，因此本案確涉有違背法令之處，這點監察院已經糾正了。

游淑慧說，所有內部文件都顯示，市府內部會議討論不只一次有人明確提醒，用都更獎勵有適法問題，但柯市府仍這樣幹了，柯文哲甚至還指定副市長彭振聲親任此案的專案管理，「這種行徑到底算不算是『明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者』？」

游淑慧表示，從政治和選舉考量，她始終感覺民進黨不會在2026年前處理柯文哲的司法案件，這樣才能讓民眾黨牽制國民黨，但如果當年柯文哲指控前台北市長馬英九、前財政局長李述德大巨蛋零權利金是圖利；那今天柯文哲低價標租北士科土地、大方給予容積獎勵又算什麼？「別人的圖利是萬惡，文哲的圖利好棒棒？也是一種白色雙標。」

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