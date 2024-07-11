苗縣議員陳光軒遭電話恐嚇「灌水泥」 警局長：積極偵辦

對於縣議員陳光軒遭電話恐嚇，苗栗縣警察局長陳世煌表示，會就其所提供的證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。（記者彭健禮攝）

2024/07/11 12:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等環保事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情；不料，陳光軒於昨（10）日晚間遭電話恐嚇「灌水泥」，他已向警方報案處理。苗栗縣警察局長陳世煌表示，警方已就陳光軒所提供的證據，彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。

「我被恐嚇了！」陳光軒昨晚在臉書發文表示，「剛剛接到電話，一接通就一陣幹譙，然後對方報上姓名，說昨天是他叫人去跟蹤我的，問我為什麼要管他倒土，還說他會到我家去倒土、灌水泥……」。

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陳光軒已於昨晚向轄區頭份警分局報案處理。他並指出，9日近中午，他服務處接到一通無號碼又不願表示姓名的電話，指當下正有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土；他立刻驅車前往了解，但僅發現數台空車從寶山往頭份方向出來，隨後他開車在附近隨處晃晃檢視了一下，發現有人在路旁拿著對講機東張西望，他認為有異，便停車在附近觀察了一下。

陳光軒說，沒想到，對方然後就上了車並駕車尾隨他且不久後又加入另一輛車，兩車分別行駛在他的車子前後，「我迴轉他們就迴轉，我停車他們也停車」，他擔心會有危險，且他的車上還有助理，隨即撥打電話給頭份警分局長請求協助，由斗坪派出所所長親自到場，他才擺脫對方。

陳說，警方也對其中一輛車進行盤查，但對方僅稱在路邊休息，也未多說明即離開。不料，他昨晚間就接到恐嚇電話。

對此，陳世煌表示，昨晚獲悉此事後，即主動與陳光軒議員連繫，陳議員也於昨晚到頭份警分局報案，警方會就其所提供的證據，積極彙整報請苗栗地檢署指揮偵辦。陳光軒有提供一名對象，對方曾在臉書針對陳光軒有發言，但是否為其臉書帳號持有本人，警方還在求證中。

對於陳光軒遭恐嚇是否與積極舉報土方棄置、廢棄濫倒有關？陳世煌表示，事情原委還要做查證，不過依照陳在臉書的發文來看，是與此有相關聯，警方會積極偵辦，儘速將此案偵破。

民進黨苗栗縣議員陳光軒監督與舉報土方棄置、廢棄物濫倒等環保事件不手軟，連非選區民眾都「慕名」找他陳情。（圖由陳光軒提供）

縣議員陳光軒10日晚間在臉書發文表示「我被恐嚇了」。（翻攝陳光軒臉書）

陳光軒於10日晚間向頭份警分局報案。（圖由陳光軒提供）

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