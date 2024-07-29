諷司法對高虹安「不公平」 黃智賢列質疑：別人不行對高就放過？

高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、市長停職不給薪、褫奪公權4年。（資料照）

2024/07/29 19:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、市長停職不給薪、褫奪公權4年，民眾黨有人幫喊冤，部分支持者也怨嘆司法不公。對此，名嘴黃智賢跳出來「反串」稱司法不公平，直言司法確實對高虹安「太縱容、太寬鬆」，如果別人不行，為什麼碰到高虹安，法官就雙標放過？

黃智賢今天（29日）在臉書發文表示，「其實，高虹安貪汙案的一審法官，確實不公平。法官太袒護高虹安了。高虹安被檢察官起訴的大量貪汙金額，被法官毫無道理的剔除，法官等於變相的認可，立委把一兩成的助理薪水，當作回扣使用，是可以的。只要不是高虹安自己直接私用，而是用在其他高虹安的相關利益上，法官就認為這種回扣是無罪的。」

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「法官甚至把這種回扣，拿去做其他事物的花費，都被法官剔除在犯罪金額之外。我無法接受。不是應該公款公用，且公款法用，才是合法的嗎？法官憑什麼開後門，讓政客走？請問，其他公務員可以這樣做嗎？如果別人不行，為什麼碰到高虹安，就雙標放過？」

黃智賢接著罵：「不公平的，豈止是法官，檢察官也很不公平。明明國民黨林耕仁是在2022年10月檢舉，檢察官在選前，卻什麼事都不敢做，許多證據就這樣流失。檢察官只針對小兔（前高虹安立委辦公室助理黃惠玟）帳本辦案，小兔離職以後的帳，檢察官完全不處理。即使是小兔帳本，也貼心的幫高虹安剔除很多金額，所以，起訴的金額，只有40幾萬。」

「永齡基金會每個月給Z9（前高虹安立委辦公室助理吳達偉）10萬元，讓z9幫高虹安在網路處理事情，或增聘人員。這樣做，是合法的嗎？所有企業都可以對立委這樣資助？一個月10萬，1年120萬？還是只有永齡跟高虹安可以？李忠庭又是男友，自己也從國家領高虹安助理薪水，又對助理下指令。可是，媒體報導李忠庭的勞健保，4戶是在永齡這裡，且每個月領高薪，這又是怎麼回事？檢察官顯然遇到永齡就止步。」

最後黃智賢批，「高虹安一系列騷擾證人跟串證滅證的作為，司法似乎都假裝沒看見。司法確實對高虹安不公平，太疼惜，太縱容，太寬鬆！」

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