藍綠白涉貪都被辦 羅友志：怎麼攻擊賴清德利用司法當工具？

昨日包含新竹市長高虹安及國民黨立委顏寬恒都因涉貪遭判刑，名嘴羅友志發文表示，包含先前遭收押的桃園市前市長鄭文燦在內，「藍綠白板塊都完成了」，並指未來誰硬要標籤「鬥爭」、「清算」，恐怕都無力為之了。（資料照，本報合成）

2024/07/27 07:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日包含新竹市長高虹安及國民黨立委顏寬恒都因涉貪遭判刑，名嘴羅友志發文表示，包含先前遭收押的桃園市前市長鄭文燦在內，「藍綠白板塊都完成了」，並指未來誰硬要標籤「鬥爭」、「清算」，恐怕都無力為之了，直言「你怎麼攻擊賴清德利用司法當工具？」

羅友志在臉書發文指出，超級星期五，司法在藍綠白板塊都完成了，他形容「辦鄭文燦 無情，判決顏寬恒、高虹安有據。你怎麼攻擊賴清德利用司法當工具？」並指「未來誰在任何搜索、收押、判決上，硬要標籤「鬥爭」、「清算」，恐怕都無力為之了」。

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羅友志也指出，「顏寬恒相對單純，至少卡個七年八年，跟父親一樣到更四審，賴清德都連任快完了」，「高虹安跟民眾黨，危機很重。還在癥結『46萬怎麼判7年』的言語，大可休矣」。

羅友志也舉例「不要說46萬，20年前捷運幫同事逃票過站，15、20元都是貪污……後來都是認罪+行政懲處救了法官心證回來……」，並強調「法官會不會管你貪多少？只是參考，他在乎的是證據跟犯後態度……」。

羅友志也提到，「萬一罷免補選要不要參加，關係著會不會泡沫化，退黨的和諧破碎，更降低了想加入民眾黨的誘因，『找不到人』局勢越來越嚴峻……藍綠對決，熟悉感又回來了……」。

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