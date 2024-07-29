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被爆低薪高報、請假扣薪 人力銀行將高虹安列為「勞權教材」

新竹市長高虹安涉嫌在立委期間，與3名助理以「低薪高報」方式，詐領助理加班費46萬餘元，台北地院一審依「貪污治罪條例」判處高虹安7年4月徒刑。（資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委期間，與3名助理以「低薪高報」方式，詐領助理加班費46萬餘元，台北地院一審依「貪污治罪條例」判處高虹安7年4月徒刑。（資料照）

2024/07/29 14:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉嫌在立委期間，與3名助理以「低薪高報」方式，詐領助理加班費46萬餘元，台北地院一審依「貪污治罪條例」判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。對此，有求職平台在網站上刊登文章，內容除了剖析常見的勞資爭議，甚至還以「高虹安涉嫌違法問題」作為教材。

根據《三立新聞》報導，新竹市長高虹安曾在去年8月召開記者會，曾針對涉嫌詐領加班費與助理費回應稱，她的立委辦公室助理都有實際工作與加班，「就算他今天願意把它捐出來，作為辦公事務的分享使用，請問他前面這件事情哪裡有錯？」；台北地院在今年7月26日宣布高虹安涉貪案一審結果，重判她7年4個月。

報導指出，高虹安種種違法爭議，還被人力銀行撰寫成一篇教材。根據人力銀行文章顯示，高虹安先前被爆助理請事假、病假被扣薪，以及遲到幾分鐘就強制請事假1小時，還要再捐出1小時薪水到公積金，是觸犯《勞基法》，「因為請假、遲到企業可以不支薪，但不能扣薪，計算也有標準，否則會處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。」

另外，高虹安而要求「薪水回捐」這部分，則是違反《勞基法》第22條，且薪資挪用為自用還可能涉嫌《侵占罪》；人力銀行發言人也補充表示，「很多雇主自訂的內規，其實都沒有經過主管機關認可。」報導還指出，職場回捐薪水在餐飲業也常見，像是打破碗盤扣錢、服裝不整扣錢，只要是巧立名目、任意扣除薪資，皆屬違規。

不僅如此，以高虹安助理案為例，「高報或低報助理費」也違反了《勞工保險條例》第72條，企業雇主恐怕有刑事責任。律師陳昭琦表示，「賠償勞工的損失之外，主管機關還可以懲罰雇主繳4倍罰鍰，同時雇主也可能涉及《刑法》詐欺得利，跟業務登載不實罪。」

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