張啓楷稱高虹安停職是違憲 周軒丟法條狠打臉：快申請釋憲！

但民眾黨立委張啓楷週日（28日）宣稱停止高虹安的職務是違憲，讓不少人聽了傻眼。（資料照）

2024/07/29 00:35

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪26日一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，但民眾黨立委張啓楷週日（28日）宣稱停止高虹安的職務是違憲，讓不少人聽了傻眼。政治工作者周軒忍不住酸：「覺得違憲，高虹安快點去申請釋憲吧！」

張啓楷28日宣稱，高虹安並非於新竹市長任內涉嫌貪污，要停職也應停立委的職，怎會是停市長職？內政部停止其職務已明顯違憲。他還說，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，民進黨擺明在報復2022年新竹市長的敗選，企圖以政治、司法手段打壓民眾黨。

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對此，周軒28日晚間在臉書丟出《地方制度法》第78條內容，寫明直轄市長、縣市首長、鄉鎮市長、村里長若涉嫌犯內亂、外患、貪汙治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，得由行政院、內政部、現政府、鄉鎮市區公所停止其職務。

周軒吐槽：「張啓楷今天說，高虹安的停職根本就是『竹篙湊菜刀』，並非新竹市長任內涉嫌貪污，內政部停止高虹安新竹市長職務，已經明顯違憲。地方制度法寫的這麼清楚，違憲在哪？覺得違憲，高虹安快點去申請釋憲吧。還是民眾黨要跟國民黨合作，把地方制度法停職的規定修掉？來來來，不要只會講，動起來啊！」

網友也紛紛表示，「可以要求民意代表先考基本法學常識嗎？」、「這個黨好可怕，沒有是非，教壞小孩」、「卡提諾法學院教的嗎？」、「民眾堂就是懂玩」、「真的不要再秀下限了」、「這種程度也在台灣當立委？」、「照他的邏輯，巿長柯文哲若犯貪污圖利罪，就不能把現在是平民身份的柯文哲抓去關，這批人真的是鬼迷心竅、走火入魔了」。

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